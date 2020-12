Bem-vindo a 2021, leonino! Parabéns por sobreviver a 2020 . Muito deste ano será gasto recolhendo os pedaços do ano anterior; afinal, a vida deve continuar. Este ano traz grandes mudanças para você, tanto no nível profissional quanto no pessoal, à medida que as estrelas o empurram para olhar de perto as parcerias de todos os tipos. Veja o horóscopo de Leão para janeiro de 2021.

Está se sentindo pressionado? Está vendo que algo não vai bem? É hora de dar aquela virada e remexida no destino, caso contrário, é ele quem dará a virada do jeito que quiser e sem pedir licença. Os eventos da vida podem se tornar incontroláveis quando ignoramos. Então cuidado para não deixar o destino na mão alheia, faça o seu próprio destino! Mudanças serão necessárias e devem começar ainda nesse mês.

Carreira e finanças

Cuidado com ações inadequadas, inconveniências, criar expectativas, querer fazer mais do que pode, prometer além, esperar cair do céu… são todas atitudes que precisam ser evitadas nesse mês! Aqui será preciso estimar possibilidades e capacidades, assim os erros serão menores. Não faça nada sem medir consequências! Trabalhe mais e gaste menos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sua meta para 2021 é praticar a paciência e aprender a esperar pelas coisas que você merece.

Amor no horóscopo de Leão para janeiro de 2021

Surpresas, boas e ruins, podem acontecer. Alguém, de uma hora para a outra, pode se mostrar extremamente importante. Alguém, de uma hora para outra, pode se tornar um desafio. Esse será o lema para os leoninos, comprometidos e solteiros. Tudo pode virar, o que ia bem, pode não ir bem, o que parecia perdido, não é mais perdido! Nada é muito garantido com Urano. De repente, você vai se deparar com o grande amor da sua vida, ou vai ver que aquela pessoa que está ao seu lado não tem nada a ver mais com você. Está pronto para as surpresas do destino?