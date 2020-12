Horóscopo de Libra para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Libra para 2021:

Seu status de relacionamento

2020 foi um ano complicado em sua vida amorosa, mesmo se você não estivesse tentando namorar pessoas por causa do Zoom. Mas 2021 está parecendo muito mais brilhante (e não é por causa da tela do seu telefone). O Ponto Estelar de Vênus em Áries em 26 de março começará um novo ciclo em sua vida amorosa. As paixões serão acesas (* balança as sobrancelhas *) conforme você embarca em uma aventura no romance. O amor será abrangente – mas você não o teria de outra maneira.

Carreira | Horóscopo de Libra para 2021

O cosmos está concedendo a você uma dose de gênio este ano! Com Júpiter influenciando sua criatividade e trabalho o ano todo, você terá ideias fantásticas – e Saturno em Aquário está lhe dando o foco prático de que você precisa para pegar esses pensamentos e torná-los realidade. Você também pode se tornar um líder inovador em seu setor ou ensinar a outros seus conhecimentos – pense no TED Talk.

