Horóscopo de Libra para fevereiro de 2021

Vênus, o planeta do amor, da beleza e de todas as coisas estéticas (mais seu corpo celestial regente), muda-se para sua casa de diversão e criatividade em 1º de fevereiro – o resto do mês será quente e rosado, apesar do frio do inverno. Você pode se sentir tentado a se esquivar de quaisquer tarefas ou responsabilidades que não ativem seus centros de prazer, mas isso dificilmente é realista. Em vez disso, pergunte-se para onde faz sentido direcionar essa energia despreocupada? Que partes da sua vida poderiam se beneficiar com um pouco de leviandade, um pouco de admiração? Faça um projeto criativo para mover os finais de semana monótonos; estabelecer um novo sistema de brainstorming em funcionamento; desafie seu SO para um novo jogo.

Faça uma pausa na preocupação com os outros durante a lua cheia brilhante no sábado, 27 de fevereiro.

Você terá todo o mês para injetar em sua vida cotidiana um pouco mais de diversão, mas, quando o sol entrar em sua zona de bem-estar no dia 18, você terá que verificar a realidade de quantas brincadeiras você aguenta antes de muito descanso necessário. Esta é a sua oportunidade anual de ajustar (se não revisar) as rotinas que você segue todos os dias. Idealmente, eles deveriam ajudá-lo a se sentir energizado e capaz de assumir suas tarefas diárias, mas é possível que, em sua iteração atual, eles não estejam servindo você tão bem quanto poderiam. Faça um balanço, especialmente de sua abordagem para hidratação, sono e restauração mental.