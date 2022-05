Horóscopo de Libra para maio de 2022 diz para abrir seu coração

Este mês, você está aprendendo a profundidade do seu rio. Afinal, seu horóscopo de maio de 2022 para Libra começa com uma poderosa oportunidade de mergulhar em sua alma e abraçar o amor que você tem para dar. À medida que o sol une forças com Urano em Touro em 5 de maio, você pode se sentir mais disposto a abrir seu coração para algo que o assusta. No entanto, você também pode sentir que é necessário exercer seus limites, porque eles foram infringidos por muito tempo.

Tem ascendente em Virgem ou conhece alguém do signo? Veja a previsão.

Horóscopo de libra para maio

Para Libra, o mês de maio conta com uma energia de expansão nas formas em que se trabalha a sensibilidade. Os outros exercerão um papel importante, pois é através das parcerias que a energia de atividade emergirá, embora o movimento da ação seja impulsionado pela motivação emocional ligada ao coletivo. Quais serão as necessidades que sua auto expressão poderá solucionar? Agora é tempo de ver o que precisa ser redefinido quanto aos hábitos na sua vida concreta, principalmente se houver outra(s) pessoa(s) envolvida(s).

O espaço do trabalho pode passar por algumas crises necessárias durante este mês, pois é importante rever quais as bases envolvidas nas suas atuações, se estas estão ligadas aos recursos das outras pessoas e como estão estes relacionamentos. É hora de fazer as mudanças necessárias para um futuro melhor desempenho nesta área.

Amor

Para o âmbito dos relacionamentos, é importante para Libra manter a comunicação em alta, esta por sua vez sendo uma comunicação séria, visionária, comprometida com as transformações coletivas necessárias quanto a forma de se vincular nesse mundo. É indicado manter a abertura para vivências emocionais coletivas, inclusive se estiver se relacionando, ou seja, em parceria ou não, encontrem mais pessoas para se nutrir com o conhecimento da sensibilidade coletiva do momento.

De qualquer forma, você pode se sentir um pouco perdido ao dar seus primeiros passos no desconhecido. Em 10 de maio, Mercúrio ficará retrógrado em sua nona casa de aventura, o que pode levá-lo ao erro, não importa o quanto você tente manter o foco. Felizmente, essas interrupções espontâneas também podem mostrar uma visão surpreendentemente profunda! E quando Júpiter entrar em sua sétima casa de parcerias em 10 de maio, você poderá notar que as coisas estão indo bem e lindamente entre você e aqueles que são importantes para você. Traga o equilíbrio pelo qual você é tão famoso em cada interação, Libra.