Horóscopo de março de 2021: veja a previsão para o seu signo

Horóscopo de Março: o terceiro mês de 2021 promete ser um mês tranquilo, com um céu auspicioso, pedindo novidades e múltiplas possibilidades, sejam elas amorosas, profissionais, relacionais e materiais! Continue lendo a previsão completa.

O planeta Marte entra no signo de Gêmeos no dia 03/03, onde permanecerá até 23/04, indicando um ótimo período para sermos versáteis e curiosos. Também um momento para melhorar nossa comunicação, interagir nas mídias sociais e fazer marketing pessoal ou para algum produto e serviço. É bem oportuno aproveitar esses dias de Marte em Gêmeos para estudar algo novo e conhecer gente nova!

Vênus que está no amoroso e espiritual signo de Peixes, nos dias 03 e 04 de março fará um aspecto positivo com Urano que está em Touro, trazendo desejo de reinventar o amor e até mesmo acreditar que poderemos amar e confiar na humanidade novamente.

No dia 10/03 um aspecto importante e bem especial acontece no céu, o encontro do Sol com Netuno no signo de Peixes, nos trazendo clareza sobre nossos sonhos e propósitos. É um dia de muita inspiração, mas devemos ter cuidado com ilusões.

Horóscopo de março no amor

Quer amor? Romance? Namoro e casamento? Anota aí: o dia 14 está completamente auspicioso para tudo isso. Vênus se encontra com Netuno no signo de Peixes, trazendo uma atmosfera amorosa, lúdica e sonhadora. É um dia muito bom para declarações de amor, início de namoros e pedidos de casamento.

Já no dia 15/03, o planeta Mercúrio ingressa no sonhador signo de Peixes, onde ficará até 04/04. É um período onde as comunicações poderão ficar menos objetivas, pensamentos mais abstratos e confusos. É momento de buscar conexão com a fonte criadora, com a espiritualidade!

No dia 20/03, logo pela manhã, o Sol entra no signo de Áries e aqui podemos comemorar o início do ano novo astrológico! Áries é um signo de força, coragem, início, ação, franqueza e individualidade. Vamos entrar nessa energia e realmente começar a colocar nossos planos em prática!

No dia seguinte, 21/03, Vênus também entra no signo de Áries, onde ficará até dia 14/04. Sendo Áries um signo de fogo, com Vênus aqui é um período de manter o fogo da paixão aceso e ter motivação para buscar uma maior independência financeira.

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

05/03: Lua Minguante em Sagitário às 22:31

13/03: Lua Nova em Peixes às 07:21

21/03: Lua Crescente em Câncer às 11:42

28/03: Lua Cheia em Libra às 15:48

Agora vamos ver quais serão as tendências para cada signo nesse mês:

Horóscopo de março para todos os signos do zodíaco

Áries (21 de março a 19 de abril) – Horóscopo de março

Ariano, março será um mês muito espiritual para você. será normal querer mais solidão, ficar mais recluso, sentir a própria aura e fugir da multidão. Não há nada de errado com você, ok? Leia sua previsão completa aqui do horóscopo de março.

Touro (20 de abril a 20 de maio) – Horóscopo de março

Taurino, assim como no mês anterior, março tem tudo para ser um mês positivo nas finanças. Leia sua previsão completa aqui do horóscopo de março.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho) – Horóscopo de março

Se prepare geminiano, pois março vai ser um mês acelerado pra você! Você estará em um ápice profissional onde todo esse movimento favorece para que você alcance rapidamente seus objetivos. Leia sua previsão completa aqui.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Março será um mês próspero e feliz, com muito sucesso exterior para os cancerianos. Leia sua previsão completa aqui do horóscopo de março.

Leão (23 de julho a 22 de agosto) – Horóscopo de março

Leonino, você viverá um mês profundo e intenso. Muito provável que será um período de um marco na sua vida. Leia sua previsão completa aqui do horóscopo de março.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) – Horóscopo de março

Março possui uma energia de muita sociabilidade e amor para os virginianos. Para os solteiros, haverá experiências românticas muito legais e felizes, podendo até sair um namoro aí! Para quem já tem seu par, esse mês promete muita troca de carinho e amor. Leia sua previsão completa aqui.