Horóscopo mensal de novembro de 2020: atitude, coragem e recomeço

O mês de Novembro coloca fim em dois planetas retrógrados: Marte e Mercúrio. Ambos com importância em nossa rotina diária, voltam, agora na reta final do ano, a andarem conforme suas energia trazendo, assim, uma luz no fim do túnel com o horóscopo mensal.

Na terça-feira (3), Mercúrio volta ao seu movimento normal depois de mais de 20 dias ocasionando confusões e gerando transtornos na rotina. Como é um posicionamento que aconteceu no signo de Escorpião, muita coisa guardada, questões de passado mal resolvidas voltaram á tona pedindo um novo olhar.

Horóscopo mensal para novembro: como será seu signo?

No dia 13, é a vez de Marte, o planeta da ação e da coragem, voltar ao seu movimento direto. Depois de dois meses com a energia retrógrada, ou seja, não oferecendo o que normalmente oferece, Marte, que está me Áries, volta a colocar as coisas no eixo, gerando ação e energia de realização. Nesse tempo em modo retrógrado, a ordem era de mais planejamento do que atitude, já que Marte pareceu que “bagunçou” um pouco as coisas de quem queria resolução na vida.

Áries

Marte em seu signo dá o direcionamento necessário para que você vá atrás dos seus objetivos. Nos últimos dois meses, o planejamento tomou conta, assim como algumas confusões com o seu estado de espírito. Passado esse tempo, retome sua força e vá atrás de realizar suas metas. Seu lado pessoal ganha um novo ar com a chegada de novas oportunidades.

No amor: Momento de romance e de novas chances de relacionamento esse mês. Talvez, seja o período que mais vá fazer com que você pense no assunto. Caso esteja se relacionando com alguém, aguarde por momentos melhor a partir do dia 13. Vênus iluminando essa área da sua vida traz uma certa calmaria e uma nova visão do que deseja para a vida daqui em diante.

Horóscopo mensal para Touro

A lua cheia no primeiro dia do mês trouxe uma nova sensação de recomeço pra você, que durará os próximos meses. A sensação de que a vida finalmente está andando oferece a você um certo controle de onde você pode chegar, Contudo, algumas ressignificações serão necessárias esse mês também – questões também que estão sendo trazidas pela lua do dia 01 podem pedir que enxergue melhor sentimentos e atitudes que passou por cima há algum tempo e novembro traz a ordem das finalizações e recomeços. Caso esteja com vontade de fazer alguma alteração nos planos, pode utilizar este mês para isso.

No amor: Você anda preocupado demais com o trabalho (mais do que normalmente já é) e os relacionamentos não andam tanto assim na sua sintonia. Contudo, é bom parar um pouco e enxergar essa área da vida. Esse é o momento mais romântico do ano e você pode querer aproveitá-lo bem. Caso esteja sozinho, há chance de alguém especial surgir no trabalho ou através de uma tarefa corriqueira. Já para quem possui um relacionamento, Vênus distribui momentos bacanas esse mês – por isso a importância de parar um pouco e valorizar esses momentos.

Gêmeos

Mercúrio, o seu planeta regente, finalmente dá um trégua e volta ao seu movimento natural, trazendo mais fluência e andamento nos seus projetos. De acordo com a energias desse horóscopo mensal para novembro, você finalmente poderá adquirir aquele produto eletrônico que vai facilitar sua vida ou qualquer outro desejo que queira realizar, mas que andava com a energia um pouco complicada. Nos projetos profissionais, finalmente você poderá seguir em frente com seus planejamentos. Não hesite em trabalhar ou adquirir novas oportunidades.

No amor: Novembro traz a você um momento de bastante autocuidado, de dentro pra fora, e que, obviamente, não passará desapercebido. Mesmo ainda em tempos de isolamento social, você conseguirá chamar atenção de alguém especial ou algum conhecido ou amigo poderá fazer a ponte até alguém bacana. A energia venusiana ilumina o seu setor de romances e autoestima fazendo com que você pense em ter alguém bem logo.

Horóscopo mensal para Câncer

Seu setor familiar poderá ser a pauta dos primeiros 15 dias do mês, trazendo à tona algumas questões de passado para serem novamente discutidas e finalizadas. Na segunda quinzena, será a hora de cuidar de você, colocando em evidência tudo que deseja para esta reta final do ano. Você sentira a necessidade de mudar alguns rumos ou, ao fazer um balanço das energias todas nesse ano, decidirá, de vez que os caminhos negligenciados por medo, talvez tenham sido os melhores. Não tenha medo de arriscar a conseguir o que deseja ou você perderá excelentes oportunidades.

No amor: Apesar de alguns pontos desafiadores, os relacionamentos podem ganhar doses de bons momentos e energias renovadas. Caso queira estreitar um romance ou partir para algo sério, novembro é o mês perfeito para pensar no assunto. Para os solteiros, a responsabilidade que permeia ter uma relação poderá ser pensada e repensada por você – e não se assuste em chegar a conclusão de que desejará se comprometer nesse final de 2020.

Leão

A lua cheia do dia 01 trouxe, segundo o horóscopo mensal, um novo para sua carreira e que durará até o final do ano. Com isso, novas oportunidades profissionais ainda nesse mês de novembro marcam novas energias e um novo fôlego para conseguir o que deseja. A comunicação volta as boas, o que também permitirá que seu projetos saem definitivamente do papel.

No amor: Essa é a época mais romântica do ano, mas você estará tão focado em seus compromissos profissionais que não terá muita vontade ou disponibilidade para se dedicar ao romance. Contudo, cuidar das outras áreas da vida também é necessário, mas você vai preferir curtir de forma mais sutil do que esperar ou fazer coisas grandes. Aproveite para cuidar do seu lado interior nos seus momentos de folga para resignificar as questões ligadas ao coração na sua vida.

Virgem

Sua comunicação ganha uma nova energia e, finalmente, você poderá executar seus planos e colocar seus projetos em ação – um deles, inclusive, trará notoriedade. A impressão de procrastinação e falta de energia para coisas do cotidiano finalmente ficam para trás e tudo parece andar novamente de acordo com o que você quer. No campo profissional, caso queira mudar de emprego, pode ter novas e boas notícias na segunda quinzena do mês.

No amor: Vênus oferece a você nesse momento uma energia de valor – você poderá definitivamente querer se relacionar esse mês, dando valor para essa área da vida. Não é momento de se questionar tanto, tente se entregar mais para o que o universo está te mostrando nesse setor. Deixe-se surpreender.

Libra

Mercúrio no seu signo, não mais retrógrado, traz uma energia de resolução e de maior clareza do que você deseja daqui em diante, de acordo com as boas fluências do horóscopo mensal. A comunicação melhora e agora, finalmente, você poderá enxergar com profunda clareza o que deseja daqui em diante. Seus projetos de trabalho também ganham novas energias e você poderá, esse mês, se envolver de vez com novos conhecimentos que poderão te favorecer positivamente daqui um tempo.

No amor: Vênus habita seu signo até o final do mês oferecendo uma energia de romance e de cuidado. Você estará mais romântico que o normal e desejará ter um parceiro para lhe acompanhar no futuro. Aproveite as boas energias para cuidar bem da sua relação. Caso esteja sozinho, não descarte nenhuma possibilidade de conhecer alguém especial.

Escorpião

O sol brilha no seu setor pessoal até o dia 20, trazendo novos olhares. É um momento excelente do ano, pois, por mais que você esconda, as questões mal resolvidas submergem e o universo pede que você cuide disso com carinho. Se voltam é porque precisam ser finalizadas, abrindo espaço para o novo. Suas questões internas também ganham novos ares e, se fizer a lição de casa direitinho, poderá fechar esse mês com boas novas e sentimentos de realização.

No amor: As questões a serem ressignificadas vem também acompanhadas de novos ares no amor. Você estará mais sensível em relação ao setor, o que poderá ser uma boa notícia, já que você vem precisando de desapegar do passado e reconhecer novas oportunidades. Aproveite para fazer aquele reset dentro de você, pois vem chegando boas e novas surpresas nos relacionamentos esse mês.

Sagitário

Até dia 21 de novembro, você poderá sentir uma vontade de ficar mais quieto e interiorizado. Contudo, é um excelente momento para colocar na balança o que você deseja e o que você almeja para os próximos meses. Não é momento de grandes execuções – foque no planejamento e em cuidar da sua saúde interior.

No amor: Assim como nos outros aspectos da vida, esse setor estará neutro para você esse mês, ao qual você preferirá cuidar de outros setores primeiro. Caso esteja em uma relação já, a comunicação melhora, o que pode trazer a você novas clarezas e novos sentidos dessa convivência. Caso esteja solteiro, aguarde até o final do mês para a renovação de energias nesse setor.

Capricórnio

Você já vem sentindo algumas mudanças significativas e esse ano não foi fácil para você. Contudo, em novembro, ao que parece, as coisas vão ficando um pouco mais direcionadas e você já conseguirá ver que todo o esforço valeu a pena. Um projeto ou alguma oportunidade boa de recolocação fará com que você sinta-se novo, trazendo boas energias e autoconfiança.

No amor: Você vem aprendendo que o setor pessoal é tão importante quando o profissional. Contudo, esse mês, aproveite a melhor época do ano para estreitar suas relações e cuidar também do seu amor. Coloque na balança tudo o que você deseja e almeja, e considere dividir esses planos com outra pessoa. Se estiver solteiro, há excelentes chances de alguém no trabalho chamar sua atenção.

Aquário

Sua comunicação ganha força e seu trabalho, novas energias nesse horóscopo mensal. Com o final de Marte e Mercúrio retrógrados você sentirá uma nova e próspera chance de recomeçar – agora, com as questões mais bem posicionadas na mente. Novembro traz um spoiler do que vem a partir de dezembro pra você, então, prepare-se para aumentar a responsabilidade e para, finalmente, soltar e ser surpreendido pelos presentes do universo.

No amor: Os relacionamentos ganharam uma nova força para você esse ano e, agora, esse setor parece ter ganhado um cantinho especial em sua vida. Vênus em Libra traz a você a importância de dar valor e de equilibrar sentimentos, razão e emoção. Você estará mais aberto e receptivo. Mês ótimo para tornar as coisas mais sérias e, para quem deseja encontrar um novo amor, não descarte nenhuma chance – lembra de soltar e se surpreender?

Peixes

A lua cheia do dia 01 trouxe uma nova força em seus projetos profissionais e você pode querer usar esse mês para dar uma guinada em seu currículo, com novos conhecimentos e oportunidades de aprendizagem. Você estará mais focado – com o fim de Marte retrógrado, suas finanças ganham novos ares e farão com que você crie novos caminhos para estabilizar melhor a sua situação. Não prorrogue nenhuma chance para fazer sua vida profissional dar uma guinada – a, aparentemente, os cosmos não ligam se é final do ano, as oportunidades chegam do mesmo jeito.

No amor: Os relacionamentos e a forma de se relacionar ganham novos olhares nesse horóscopo de mensal. Para você se abrir definitivamente para o que deseja nessa área, é necessário se desapegar de outros sentimentos, crenças e coisas que já passou. Você anseia por coisas novas, mas é necessário fazer esse ritual de desapego para criar novas condições de amar. Não tenha medo de largar o que não faz mais sentido para dar lugar ao que você sempre quis.