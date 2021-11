Horóscopo de Novembro 2021: previsão mensal para todos os signos

Horóscopo de novembro de 2021 – Entramos no mês de Novembro e somos recebidos muito bem pelos astros! Mercúrio em Libra forma um aspecto muito harmônico com Júpiter em Aquário, trazendo um forte propósito de alegria, fé e otimismo! Há também maior confiança em si mesmo e no outro, uma força mental positiva com muita ânsia que tudo dê certo nessa reta final de 2021.

Horóscopo de Novembro 2021

No dia 02, Mercúrio faz um aspecto desafiador com Plutão, que pode deixar os pensamentos mais obsessivos e desconfiados, é muito importante que fiquemos vigilante nesse dia. Aguarde um pouco caso precise tomar alguma decisão importante e não se permita levar por pensamentos negativos, respire fundo!

Na manhã do dia 05/11, Vênus, a Deusa do Amor, entra no pragmático signo de Capricórnio, onde permanecerá até o dia 27/02/2022 – um longo período, já que nesse meio tempo ela entra em movimento retrógrado. Essa posição de Vênus proporciona um tom mais prático e racional aos assuntos amorosos e materiais, podemos avaliar se vale a pena permanecer em um relacionamento que pode não dar em nada concreto. Também será um excelente período para compras e investimentos significativos. Há mais seriedade, compromisso e responsabilidade com as relações e com os bens materiais. Bom momento para um pedido de namoro ou casamento, aqui tudo tende a durar.

No início da noite do dia 05, Mercúrio ingressa no profundo e enigmático signo de Escorpião, e permanecerá até 24/11, isso proporciona um período para pensar de maneira mais profunda, intuitiva, avaliando o que realmente importa.

Logo no dia 06 há o encontro de Mercúrio com a Vênus em Escorpião, trazendo mais facilidade para a comunicação, principalmente com os mais queridos. Bons momentos para compras do que for necessário também.

No dia 09 Mercúrio encontra com Marte em Escorpião, aqui é preciso cautela, pois nossa comunicação tende a ficar mais direta e agressiva, devemos evitar irritabilidade que levem a decisões errôneas ou precipitadas.

No dia 13 há tensão e nervosismo com a oposição que se forma entre Mercúrio e Urano, as comunicações e o trânsito podem sofrer muitas interferências, deixando os ânimos muito irritadiços.

Mercúrio faz um trígono com Netuno no dia 18, um maravilhoso dia para ouvir boa música, apreciar a arte, fazer um passeio cultural e buscar mais sobre espiritualidade e autoconhecimento, aproveitando que Vênus também fará um aspecto fluente para o inovador Urano. Ótimo momento para conhecer alguém diferente ou visitar um lugar novo!

Atenção, dia 19 temos Eclipse Lunar, com muita influência positiva de Vênus com Marte e com Netuno. Esse Eclipse Lunar tende a provocar um confronto entre o passado e o futuro, e aquilo que parecia impossível pode acontecer! Portanto, se permita as surpresas, não se sabote se apegando ao passado.

No final do dia 21, o Sol ingressa em Sagitário, e permanecerá até 21/12. E Mercúrio entra em Sagitário dia 24/11, ficando até 13/12. O princípio da expansão sagitariana fica amplificado, com novas metas, rumos e desafios. É bom aproveitar para planejar uma viagem ou mesmo se jogar na estrada, se aventurar. Com Marte em harmonia com Netuno, podemos colocar nossos sonhos em ação e fazer aquela viagem tão sonhada!

O céu está incrível entre os dias 27 a 30/11. Marte e Vênus fazem aspectos positivos com Netuno, nos convidando a agir em prol de realizar nossos sonhos, sejam eles quais forem! Aqui há esperança, inspiração e vontade.

Novembro se encerra de forma bem positiva com Mercúrio e Sol em aspecto com Saturno, trazendo diretrizes claras aos nossos pensamentos, melhorando a comunicação principalmente com superiores hierárquicos. Aqui as ideias também tendem a se concretizarem, saindo do papel e sendo estruturadas.

Fechamos o mês com um lindo aspecto de Vênus e Netuno, a sutileza, a sensibilidade e a amorosidade vibram no ar!

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

04/11: Lua Nova em Escorpião às 18:14

11/11: Lua Crescente em Aquário às 09:47

19/11: Lua Cheia em Touro às 05:57 – Eclipse Lunar às 06:05

27/11: Lua Minguante em Virgem às 09:29

Horóscopo de Novembro para Áries (21/03 – 20/04)

Se no mês passado você sentiu que as coisas estavam lentas demais para você, já que foi um mês que veio pra te ensinar mais sobre ponderação e paciência, agora em Novembro você pode sentir a energia do dinamismo e espontaneidade voltando! Marte, seu regente, passará o mês inteiro no signo de Escorpião, isso te trará algumas oportunidades interessantes, tais como: um olhar mais profundo para si, para a sua alma e para a sua verdade; também vai te convidar a mergulhar em autoconhecimento, enfrentando seus medos e todos os desafios com muita destreza e foco; e ainda será um mês para a concentração, portanto, áries, direcione sua energia de forma sábia!

Carreira – Nesse mês pode rolar algumas reflexões profundas sobre o seu campo profissional, ariano. De acordo com os astros você estará buscando algo mais verdadeiro e alinhado com seus propósitos. Se você sente que seu trabalho não satisfaz sua alma, apenas o seu bolso, isso vai te gerar alguns questionamentos, pois a tendencia desse mês é buscar a sua missão em todos os sentidos da sua vida. Mas tenha calma, não quer dizer que tudo vai dar errado ou que vai ser ruim. As questões que vierem à tona serão positivas para o seu crescimento e sua carreira.

Horóscopo de novembro no Amor – No amor, os movimentos astrais de Novembro vem falando de renovação e purificação, escorpiano. É tempo de desapegar do passado, curar questões, relações e sentimentos passado, se reconciliar com alguém se for o caso e seguir a vida em frente, sem culpa e sem remorsos! Também será um mês de muitas reflexões sobre essa área, então o que está precisando ser ressignificado aí no seu coração para se abrir ou se entregar totalmente a um novo amor?

Horóscopo de Novembro para Touro – (21/04 – 20/05)

O mês de Novembro vem favorecendo a vida profissional e material dos taurinos. Excelente mês para estruturar seus projetos profissionais e começar a dar passos concretos rumo a construção e realização dos mesmos. Também é um mês que vai ser bastante positivo para os relacionamentos, mostrando que só vai permanecer relações boas e que agregam na sua vida. Os astros pedem para que aja sempre de forma muito consciente em todos os aspectos e decisões da sua vida. As emoções tendem a ficar mais rígidos e reservadas, mas tenha cuidado com certa frieza.

Carreira – Nesse mês a área profissional pede foco, persistência e constância. Pode sim aparecer alguns desafios, situações que vão “enroscar” alguns processos, mas vai ser importante manter a calma, seguir firme nas suas ideias e buscar soluções objetivas. Os astros mostram a importância de saber dar um passo de cada vez, respeitando o tempo e o ritmo de tudo que envolve o âmbito profissional. Tudo indica sucesso, ambição e crescimento nos negócios.

Amor – O amor vem com um tom de mais seriedade para os taurinos. Talvez não seja o melhor mês para “curtição”, afinal, os movimentos planetários querem algo sério, pedem responsabilidade nessa área da vida. A dica é: só se envolva com alguém se você estiver disposto ao compromisso.

Horóscopo de Novembro para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Novembro inicia com uma energia de muita comunicação, interação e ainda com foco nos relacionamentos. À partir do dia 4 você sente a energia mudando e ficando mais intensa, mais profunda e até mais sensível, já que Mercúrio, seu regente, entrará no signo de Escorpião. Você terá maior interesse sobre espiritualidade, autoconhecimento e vai buscar ler, estudar e conversar mais sobre assuntos profundos. Excelente mês para desvendar alguns mistérios sobre si mesmo através de uma auto análise, terapias e conversas com pessoas da área espiritual.

Carreira – Na área profissional, esse será um bom mês para recomeçar sem medo, geminiano. Se você já vem sentindo a vontade de realizar mudanças no seu trabalho e carreira, esse é o momento ideal. Nesse mês, o seu trabalho estará diretamente ligado ao seu emocional, então é importante saber separar as coisas e não permitir que problemas e preocupações profissionais afetam as outras áreas da sua vida! Tenha certa cautela com os excessos também, para não ficar muito obcecado numa única coisa e esquecer de todo resto.

Horóscopo de novembro no Amor – A vida amorosa pode passar por altos e baixos nesse mês. Terá dias super favoráveis para a relação à dois, para sair, interagir, ter encontros, conhecer alguém atraente, mas também terá dias mais desafiadores dentro da relação. É importante trabalhar o seu emocional para evitar conflitos e frustrações, gêmeos. Você estará buscando por pessoas profundas e verdadeiras, nada superficial.

Horóscopo de Novembro para Câncer – (21/06 – 22/07)

Novembro vai ser um mês místico para os cancerianos. Muito bacana para se conectar mais com seu Eu Superior, com Deus, com suas crenças pessoais, seguir sua intuição e prestar atenção nos seus sonhos – muitas respostas e insights podem vir através dos sonhos. É um mês para se conectar com a magia da vida e do Universo, fazer meditação, terapias para se autoconhecer e também praticar atividades mais artísticas onde você possa soltar a sua imaginação e, através dessa arte, expressar toda a sua emoção!

Carreira – A vida profissional neste mês se mostra harmônica, prazerosa e criativa. Mas se prepare, pois o ritmo de trabalho irá se intensificar e isso pode te levar para alguns extremos! Saiba apreciar o trabalho que está executando e tente ser bondoso consigo mesmo. Se você está em busca de uma recolocação no mercado, esse é um mês bastante oportuno. Suas finanças também tendem a se manter em equilíbrio. Se você não gastar no impulso e pensar bem, poderá fazer ótimos negócios nesse mês!

Amor – Na vida amorosa você estará buscando por relações que lhe proporcionam segurança e bem-estar, câncer. É importante se conectar com alguém que te conceda estabilidade e proteção, alguém que transmita segurança e que não te deixe na incerta do que sente por você. A comunicação no seu relacionamento é indispensável nesse mês, mesmo que precise ter alguma conversa mais chatinha e delicada, a tenha, vai ser muito importante colocar as cartas na mesa e um compreender o lado do outro.

Horóscopo Novembro de Leão – (23/07 – 22/08)

Esse pode ser o mês mais significativo de 2021 para os Leoninos, pois os astros apresentam muitas energias profundas, de transformação. No dia 11/11 (portal energético e espiritual) ocorre a Lua Crescente em Aquário – seu signo oposto e complementar – te convidando a sair da sua bolha, pensar grande, sonhar alto e inovar em todos os âmbitos da sua vida. Nessa semana do dia 11 é como se o universo estivesse lhe dando uma última e gigante oportunidade de mudar aquilo que precisa ser mudando na sua vida. Se joga, leonino! Se permita viver a intensidade e o desconhecido. O Sol, seu regente, transita em Escorpião boa parte do mês, te convidando para a renovação e transformação em todos os campos da sua vida. É um mês de revisar conceitos e olhar para o seu ano de forma geral.

Carreira – Devido aos profundos movimentos astrais no céu, você vai se pegar questionando várias vezes se o que você está fazendo atualmente é o suficiente. Talvez você sinta que precisa se envolver com um trabalho mais profunda e verdadeiro, com mais propósito, onde você perceba que realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas, sem ser superficial. Algumas novas oportunidades podem surgir, mas talvez seu ego te impeça de enxergar o quão bom pode ser. Procure se conectar com a sua essência, pois você vai ter a necessidade de buscar uma carreira onde você possa colocar toda a sua verdade e sua criatividade pra jogo.

Vida amorosa – A vida amorosa pode sofrer algumas complicações e turbulências, havendo uma necessidade de clareza mental e emocional nos assuntos do coração. Algumas transformações e ressignificações são necessárias, caso você esteja namorando ou casado, pois não é o momento de olhar somente para o próprio umbigo. Nesse mês o Universo pede empatia, olhar para o outro e aprender com o outro, então preste mais atenção na pessoa que está dividindo a vida com você. Para os solteiros, há muitas possibilidades de casos amorosos divertidos e descomplicados!

Horóscopo Novembro de Virgem – (23/08 – 22/09)

Virginiano, no mês passado muita coisa aconteceu, né? Alguns desafios que pareciam não ter soluções, algumas incertezas, confusões e até brigas. Nesse mês as coisas tendem a serem mais calmas e estáveis, sem grandes imprevistos. Porém, esse é um período onde o universo te pede um pouco mais de contato com as emoções, com o seu lado mais sensível e sonhador, pois nos próximos dias você vai aprender que nem tudo é tão objetivo e racional, que nem sempre se trata apenas do mundo físico e material. Abra sua mente e seu coração para se conectar com novas ideologias, filosofias, religiões e espiritualidade.

Carreira – Nesse mês é importante acalma sua mente, suas ideias, trazer um ritmo mais tranquilo para a sua rotina e se permitir mais vezes ao descanso, virginiano. Isso vai te permitir a pensar com mais calma sobre seu trabalho e pra onde você vem direcionando sua energia e dedicação. As coisas tendem a serem estáveis no campo profissional, então não precisa surtar e pegar várias demandas para se sentir útil. Desacelere!

Amor – Há boas oportunidades amorosas para você em novembro, virginiano. O amor estará em alta, ardente e intenso, as trocas à dois serão intensas e você se sentirá plenamente feliz com seu par. Porém, essas oportunidades e essa relação íntima só serão realmente boas a partir do momento que você entender o seu valor dentro da relação também!

Horóscopo de Novembro para Libra – (23/09 – 22/10)

O mês inicia com Lua e Mercúrio no seu signo trazendo um tom mais empático, compreensivo e sentimental para suas relações gerais, libra. Você sentirá que há muita emoção envolvida em tudo, até nas coisas mais banais. A sua fala será muito amorosa e acolhedora, o que pode até te fazer perceber que muitos amigos e familiares te procurarão ao longo de Novembro solicitando ajuda e opinião. Vênus, seu regente, passa o mês no signo de Capricórnio, trazendo estabilidade e segurança para assuntos relacionados ao amor, saúde e carreira. Excelente mês para se comprometer com trabalhos e relações maiores!

Carreira – Com Vênus em Capricórnio, o signo do trabalho, traz um mês bem propício aos negócios e a vida profissional. Se você está desenvolvendo algum projeto, esse é o melhor momento para mergulhar de cabeça e se dedicar com toda a sua força para que esse projeto ou ideia aconteça com excelência! Os astros indicam que é um ótimo mês para o crescimento profissional e para fazer investimentos que envolvam seus objetivos de carreira.

Horóscopo de novembro para o Amor – O amor em Novembro ganha um ar de seriedade e uma vontade de compromissos maiores, como namoro, casamento ou até morar junto ou comprar uma casa com seu par. Nesse período você não vai ter tempo e nem vontade de relações curtas só por diversão. Se você está solteiro, busque se envolver com alguém responsável e que queira crescer ao seu lado!

Horóscopo Novembro de Escorpião

Novembro será um mês de destaque no ano do Escorpiano, afinal, há bastante movimentação planetário nesse signo: Sol, Marte e Mercúrio passarão por aqui ao longo do mês. Esse será um período iluminado pelo astro-rei, trazendo destaque, criatividade, reconhecimento, vitalidade, disposição e diversão! Com Marte, seu co-regente, passando o mês no seu signo, também traz muita motivação, coragem e força de vontade para perseguir seus sonhos e metas, aproveite, escorpiano, pois essa é a chance final para dar “check” na sua lista de objetivos de 2021!

Carreira – Novembro tem tudo para te trazer o destaque e o reconhecimento merecido pelos seus esforços profissionais. O que não vai faltar na sua carreira esse mês é determinação, dedicação, criatividade e coragem de fazer o diferente! Então se joga, escorpiano, os astros estão te apoiando. A comunicação também ganhará destaque, então será muito importante você trabalhar se comunicando, trocando informações e em equipe. O universo indica que será um mês de avanço e prosperidade nessa área.

Horóscopo de novembro para o amor – O maior foco desse mês estará em você, no seu autocuidado e bem-estar e também no seu trabalho, escorpião. Por isso, talvez, você sinta que não há tanta disposição ou vontade de sair, conhecer gente nova, se envolver amorosamente. E tá tudo bem. Se dê esse tempo e só faça aquilo que te der real vontade. Pode ser um bom momento para refletir sobre os relacionamentos na sua vida!

Horóscopo de Novembro para Sagitário

Sagitariano, Novembro é mês de focar na sua missão, no seu propósito de vida, seguir a sua verdade interior e pôr muito amor em tudo o que você fizer. Esse mês vai servir como um divisor de águas na sua vida, um novo ciclo há de começar para você, principalmente depois do dia 21 quando o Sol ingressa em Sagitário, iluminando e glorificando todos os âmbitos da sua vida. Confie nos seus instintos, nos seus sonhos e no seu poder pessoal! A primeira quinzena do mês pode te trazer um ar de introspecção e muitos pensamentos, aproveite esse momento para realmente refletir sobre tudo que for uma questão para você. Vai ser muito importante você ouvir sua voz interior.

Carreira – Sua vida profissional será impulsionada nesse mês. Você terá vontade de se arriscar em algo diferente, em ousar mais e tentar mudar as coisas que você não concorda ou que não faz mais sentido dentro da sua vida profissional. É um bom mês para uma mudança no trabalho ou uma transição na profissão. Mas tenha foco, muito cuidado com as distrações e desilusões.

Amor – Na sua vida afetiva, tenha cautela ao se comunicar, afinal, a fala está afiada e as mensagens podem chegar até o outro de maneira falha ou deixar as coisas mal entendidas, assim como você também pode entender o que seu parceiro está dizendo de forma distorcida e acabar levando para um lado ruim. É importante ser muito claro nas suas palavras, deixando tudo bem explicado. Se está solteiro, talvez não seja o melhor período para as paqueras.

Horóscopo Novembro de Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Novembro traz um tom de romantismo para os capricornianos. Que tal desacelerar um pouco o ritmo e a pressão do lado profissional e, nesse mês, focar mais nas suas relações gerais, nos seus prazeres, em diversões e no seu amor próprio? Os astros pedem para que nesse mês você saiba curtir a vida de forma mais leve, capricórnio. Vai ser importante ter mais tempo de qualidade para aquilo que você ama fazer (além de trabalhar), para os seus hobbies, para viagens, para diversão! O amor está no ar e muita coisa pode rolar nessa área da vida. As finanças também ganham foco, pode ser um mês ideal para compras e investimentos significativos, pois tende a ser sólido e assertivo.

Carreira – Você vai perceber a importância de trabalhar com o que se ama e também a importância de ver o seu trabalho de uma forma mais leve. Como dito anteriormente, é um mês para dar uma acalmada no ritmo intenso e se permitir a fazer tudo com mais tranquilidade na vida profissional, sem competição e sem horas à fio trabalhando. As finanças, a vida material e profissional mostra estabilidade esse mês, então evite grandes preocupações à toa!

Horóscopo de novembro para o amor – Nesse mês o planeta do amor, Vênus, ingressa no seu signo enaltecendo o campo das relações para os capricornianos. Ou seja, essa área da vida vai chegar no seu ápice, então aproveite para construir relações firmes, verdadeiras, de muito amor e afeto. É um momento oportuno para dar um passo maior no seu relacionamento ou, para os solteiros, iniciar um namoro sólido. Também favorece aquisições/investimentos de grande valor para o casal.

Horóscopo de Novembro para Aquário – (21/01 – 19/02)

Bem-vindo a Novembro, Aquariano. Esse mês vem com uma energia potente para sua vida pessoal, principalmente para o seu próprio “eu”, sua identidade e personalidade. Ao longo do mês você vai sentir cada vez mais a necessidade de ser quem você é de verdade, assumindo seu poder pessoal, sua essência e sua independência! Com Júpiter e Saturno ainda no seu signo, mas agora em movimento direto, é um excelente período para compreender melhor o que você quer construir na sua vida e se dedicar a esse planejamento. Para isso, muito provavelmente, você terá que abrir mão de algumas coisas que não estão mais fazendo sentindo. Isso faz parte do processo de crescimento e evolução!

Carreira – No geral, os movimentos astrais irão favorecer sua vida profissional o mês inteiro. Isso não quer dizer que não vai rolar nenhum desafio, mas quer dizer que com paciência e sabedoria esses desafios não serão nada! Com Júpiter trabalhando junto com Saturno, indica oportunidades de crescimento e abundância na carreira. Muito provavelmente que você irá se consolidar como profissional, ganhando respeito e um bom cargo.

Horóscopo de novembro para o amor – Os astros preveem muito otimismo para a sua vida amorosa em novembro, aquário. Desfrute bons momentos ao lado de quem é especial para você. não perca a oportunidade de se declarar, de falar mais sobre o que sente por alguém… fale mais vezes “eu te amo”, aproveite muito cada momento. É um mês para construir uma relação cada vez mais sólida, verdadeira e estruturada.

Horóscopo de Novembro para Peixes – (20/02 – 20/03)

Nesse mês os astros preveem aos piscianos boas parcerias, tanto no âmbito profissional, como também no pessoal. Você se sentirá mais social e é importante que realmente seja, então participe das reuniões pós trabalho, happy hours, interaja e faça bons contatos! Através dessas relações você poderá conhecer coisas novas que vão agregar na sua vida profissional e no seu currículo. Bom mês para compartilhar conhecimento, trocar conhecimentos e abrir a mente para novos estudos. Estimule o seu intelecto ao longo do mês; faça uma leitura diferente, um curso novo, saia da zona de conforto!

Carreira – Pisciano, mudanças e notícias inesperadas surgirão na área profissional esse mês. Você vai ver essa esfera da vida dando um giro de 180º, você pode até se assustar no início, mas relaxa, a tendência é que seja algo bom que você vai agradecer e comemorar depois! Talvez surja pessoas que irão te ajudar e te apoiar em algum projeto pessoal ou em algum sonho profissional antigo. Ouça os conselhos e filtre aquilo que serve para o seu momento de agora, mas fique realmente atento a cada conversa e contato que fizer, pois será através de relacionamentos que portas se abrirão para você nesse mês.

Horóscopo de novembro para o Amor – A vida amorosa pede calma e paciência, peixes. Não é o melhor momento de dar grandes passos no seu relacionamento, como por exemplo morar junto, casar ou comprar uma casa. Os astros pedem para que vá mais devagar, não que algo vai dar errado, mas sim que é preciso mais estabilidade e segurança de ambas as partes nesse momento. Já os solteiros também vão sentir esse ritmo de mais calmaria, esse realmente é um mês mais lento no amor, a sensação é de que nada desenrola ou vai pra frente. Não force a barra.