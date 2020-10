Horóscopo de outubro – de 9 a 31/9: mês de purificação e limpeza

O horóscopo de outubro traz muitas energias fortes, além de duas Luas Cheias, o que dá a ele um potencial incrível de limpeza de energias e purificação. Os astros podem ajudar a clarear ideias e levar embora aquilo que já não agrega mais ao caminho. Este é definitivamente um dos meses mais consideráveis do ano. Pelo posicionamento, tudo o que 2020 nos trouxe até aqui está chegando ao auge e ter duas Luas Cheias no mesmo mês indica limpeza e purificação.

Na sexta-feira, 09, Marte em quadratura com Plutão. Marte é o planeta da paixão, raiva, guerra, afirmação e separação, e sua localização em seu Mapa Natal indica como você busca seus objetivos, se afirma, ataca e se defende, e isola pessoas ou circunstâncias, pense em separações. Também aponta para a maneira como você arma suas habilidades para proteção e competição. Plutão também tem energias fortes, como já vimos.

Uma quadratura produz tensão entre as energias dos planetas envolvidos. Mas um pouco de tensão às vezes pode ajudar. Esse aspecto simplesmente ilumina uma situação estressante, que pode ser resolvida com compromisso e esforço.

Com esse trânsito, entramos em um momento em que vamos presenciar lutas pelo poder ou abusos de poder no cenário mundial. Pode haver uma necessidade cada vez maior de as pessoas se apresentarem e reivindicarem seu “poder” de volta. Áreas da nossa vida em que estivermos nos sentindo oprimidos, com esse alinhamento podemos querer transformar a situação com reviravoltas.

Depois, no dia 12, ocorre um sextil de Júpiter com Netuno, que, na mitologia, representa o “Deus do mar”, também é associado aos sonhos, ilusões e receptividade psíquica, mas às vezes também à imprecisão e incerteza. Já Júpiter no mapa está associado aos princípios de crescimento, expansão, cura, prosperidade, boa sorte e milagres. Também governa viagens de longa distância e ao exterior, grandes negócios e riqueza, ensino superior, religião e a lei.

O sextil é um aspecto de harmonia positiva entre os planetas envolvidos, que abre novos caminhos para o crescimento. Quando Júpiter e Netuno se conectam, lidamos com questões relacionadas à nossa perspectiva, espírito, crenças, compreensão e percepções. Essa combinação planetária oferece às nossas perspectivas ou sistema de crenças uma abordagem compassiva, espiritual, gentil e preocupada.

Júpiter busca construir, desenvolver e expandir, enquanto Netuno busca se dissolver. Como tal, quando estão trabalhando em objetivos opostos um ao outro, pode haver uma sensação contínua de que as coisas estão se esvaindo ou repetidas tentativas de construir algo de forma otimista com dificuldades em seguir adiante.

Esse é o momento em que buscamos inspiração, ou quando somos inspirados a seguir um sonho ou visão ou a perseguir uma causa. Estamos considerando nossos sonhos, imaginação e compaixão enquanto planejamos ou perseguimos nossos objetivos, e podemos nos sentirmos apoiados ou encorajados em um nível espiritual. Temos a tendência de ver o lado bom das pessoas e das situações.

Dia 13, Mercúrio, que já está em movimento retrógrado desde 18 de junho, entra em Libra. Mercúrio, mensageiro dos deuses na mitologia, é o planeta da expressão e dos relacionamentos do dia a dia, da comunicação. Com esse trânsito, as respostas que buscamos não são vistas tão claramente no mundo exterior, o que significa que temos que ir para dentro, ouvir nossa voz interior. O trânsito de mercúrio fica em operação até 3 de novembro, que também calha com as eleições. Isso pode aumentar a probabilidade de confusão e atrasos em relação da eleição.

Horóscopo de outubro para a 2ª quinzena do mês

Uma Super Lua Nova em Libra ocorre no dia 16. As Luas Novas abrem uma porta em nossas vidas. Embora algo novo sempre chegue, devemos mostrar ao Universo nossas intenções por meio de ações, a fim de aproveitar ao máximo os benefícios dessa lunação.

Com a energia de Libra sendo infundida, teremos um foco maior no equilíbrio, harmonia e justiça. As parcerias tornam-se especialmente importantes para nós, e muitas vezes os casamentos, uniões ou colaborações acontecem de forma mais significativa agora. No entanto, com Marte e Mercúrio retrógrados, não é um momento propício para iniciar qualquer novo relacionamento nos negócios ou no amor oficialmente. Espere até o final do ano, mais perto do final de novembro.

No entanto, você pode usar esta Lua Nova para melhorar as conexões atuais e fazer novos planos juntos, construir os próximos seis meses a um ano. A porta aberta de uma Lua Nova dura de 7 a 10 dias. O que você constrói agora chegará ao ponto culminante próximo a 28 de março de 2021.

Já no dia 22, deixamos o signo de Ar de Libra e entramos no signo de Água de Escorpião. A temporada de Escorpião é considerada um ponto de renascimento na roda do zodíaco. Período que trocamos nossa pele e permitindo-nos renascer enquanto percorremos as estações finais da roda astrológica. Escorpião pode ser intenso. Cuidado com a tentação de cair em pensamentos obsessivos e ansiosos. Conexões forjadas durante esta temporada têm potencial para durar uma vida inteira. Mais do que qualquer outra coisa, devemos esperar que esta seja uma temporada de intensidade. Ninguém estará inclinado a deixar as coisas passarem e isso pode significar ciúmes ou suspeitas.

Tudo tem um lado bom, a temporada de Escorpião pode emprestar a nós uma energia de destemor: a recusa em se deixar intimidar por qualquer pessoa ou coisa, ou em aceitar respostas fáceis, mas falsas. Você pode usar essa energia para fazer perguntas provocativas para surpreender as pessoas, para perturbar o seu próprio conforto social e o de outras pessoas.

Escorpião costuma ser estereotipado como um signo também mais focado no sexo e, com certeza, a temporada do Escorpião pode fazer com que nos sintamos sexualmente mais ativos, de maneiras mais intensas do que estamos acostumados. Expressar os desejos que reprimimos ou, finalmente, agir de acordo com o que nosso corpo há muito deseja.

O que dizem os astros sobre a última semana de outubro?

Em sua última semana, outubro nos traz, no dia 27, Vênus, planeta que rege nosso estilo de amar, em Libra. Com isso se acentuam a fácil convivência em relacionamentos e a fala dinâmica. As pessoas tendem a adotar boas maneiras e mostram consideração equilibrada em todos os aspectos. Tendemos, durante a influência deste trânsito, a agradar as pessoas, o que pode parecer vazio se for apenas para evitar uma discussão, mas, sim, estaremos mais diplomáticos. As temáticas são: paixão, romance, magnetismo forte (principalmente para os regidos por Vênus ou com o planeta forte no Mapa), procura por companheirismo, expressão criativa, artística e novas amizades.

Para finalizar com chave de ouro, no dia 31, teremos a segunda Lua Cheia do mês, chamada de Lua Azul, desta vez no signo de Touro. Esse fenômeno acontece aproximadamente a cada dois anos e meio a três anos e é sempre precedido, um mês antes, por uma Lua Cheia nos primeiros um ou dois graus do mesmo signo do zodíaco.

Esta Lua Azul aumenta muito as energias espirituais já presentes nesta época do ano. Nós nos sentiremos mais conectados aos reinos mais elevados e mais em contato com nossa intuição e habilidades psíquicas. Também há alguma energia turbulenta em torno da Lua Cheia.

Horóscopo de outubro: o que diz a lua cheia?

Se você está familiarizado com seu Mapa, pode trabalhar mais especificamente, observando onde o signo de ambas as Luas Cheias ficam. Os assuntos da casa ou casas em questão serão de grande importância durante o mês. A expressão de quaisquer planetas dentro desses signos será testada e amplificada durante o período, revelando alguns dos problemas mais potentes em sua vida. Isso pode resultar em alguns momentos desafiadores, mas dentro desses desafios, percepções profundas também surgem.

Na astrologia, Luas Cheias representam uma sensação de conclusão e realização. É um momento de olhar para o que você conquistou desde a última Lua Cheia e comemorar por ter superado os desafios. “A lua cheia em Touro é uma época muito fértil para lançar, revisar e plantar sementes para o futuro” – há uma dedicação em conseguir o que queremos, pois, Touro é orientado a atender nossas necessidades diretamente. Se houve coisas pelas quais você ansiava, não há melhor momento para fazê-las acontecer do que uma lua de Touro.

Touro é descomplicado e deseja apenas saciar seus sentidos. A Lua de Touro nos dá o desejo de barriga cheia, uma sensação de segurança, de saber que há dinheiro no banco. Talvez sejam coisas que sempre desejamos, mas enquanto a Lua está em Touro, somos mais atraídos para obtê-las. É isto que nos fará sentir bem no momento. Como Urano, o planeta da surpresa e imprevisibilidades ativo neste momento, podemos receber algumas informações chocantes ou reveladoras.