Bem-vindo a dezembro, piscianos! O meio do mês aumenta a energia e sua vida amorosa se beneficia, então confira o horóscopo de Peixes para dezembro de 2020 completo.

Horóscopo de Peixes para dezembro no trabalho

Dezembro pode ser um mês meio esquisito pra você, onde talvez você se sentirá limitado. Foi um ano e tanto, para dizer o mínimo, e as limitações de viagens podem ter mudado seus planos de férias, então não se sinta mal se ainda não estiver no espírito do feriado.

O conselho é fazer tudo com muita calma para não se estressar. Tenha cautela também para não criar situações ilusórias, grandes expectativas que depois você pode acabar vindo a se frustra. Esse é um mês para agir com calma, tá certo? Talvez você já esteja se sentindo super cansado física e mentalmente, mas respira fundo e pensa que já é a reta final!

Portanto, esse não é o melhor momento para você mudar de trabalho ou arriscar em um novo empreendimento. Vai fazendo uma pesquisa de campo, anotando possíveis ideias, estudando melhor suas estratégias para só depois vir agir. É melhor só planejar por hora.

Vá em frente e experimente algo novo

Vida amorosa

No lado afetivo, se você já está em uma relação, tenha cuidado para não estagnar. Esse pode ser um mês mais lento na vida amorosa. Até pra você que está solteiro, nem arrisque atirar para todo lado, o melhor é agir com sabedoria e agir quando valer a pena realmente. Então espere encontrar a pessoa certa para assim poder chegar nela! Fique seguro e aproveite o novo ano!

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.

