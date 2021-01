- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bem-vindo a fevereiro, Peixes. A décima segunda casa estará excepcionalmente forte para os piscianos nesse mês. É a casa da espiritualidade, dos sonhos, da imaginação e do propósito. Continue lendo seu horóscopo de Peixes para fevereiro de 2021.

Vida pessoal de Peixes

Se dedique mais ao autoconhecimento nesse mês e as praticas espirituais, seja através da sua religião ou não. Mas dê um carinho especial para esse seu lado. Receba reiki, faça meditação, anote seus sonhos e se conecte com o seu Eu divino. Você viverá muitas experiências “sobrenatural” nesse mês.

A sua vida social também irá girar em torno da prática espiritual, e o mesmo vale para a vida amorosa. A mensagem é: acerte o seu caminho espiritual, mantenha-se conectado ao Divino e a saúde e o amor irão fluir de forma assertiva e natural.

Certifique-se de estabelecer limites, tanto com seus entes queridos quanto fazendo pausas nas redes sociais.

O foco nesse mês também estará em você e nos seus próprios interesses. Tome as atitudes que irão te levar a um estado pleno de realização e felicidade e o universo concordará com você. É hora de agir do seu jeito, sem se preocupar se o outro concorda ou não.

Horóscopo de Peixes para fevereiro na carreira

No profissional, tudo tende a permanecer como está e de uma forma estável, sem grandes novidades. O período é para trabalhar outras áreas da sua vida, pois ao decorrer de 2021 você terá bastante tempo para se dedicar ao profissional!

Melhores dias para o amor: 1º, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 27, 28

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 2, 3, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 21

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.