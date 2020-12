Bem-vindo a 2021, Peixes .. Sua missão para o ano novo é fazer o que puder para curar feridas anteriores e manter os olhos voltados para a frente para que esteja pronto para o que vier a seguir. Leia seu horóscopo de Peixes para janeiro de 2021 completo.

Urano contempla com boas mudanças os piscianos. Novos caminhos, novas situações, novas pessoas. Sair do usual, do senso comum, vai ter que ser experimentado, querendo você ou não. É hora de repensar a vida, modificar, desapegar do velho sem dramas ou agregar o novo ao velho. É dar outra cara, sabe? É um mês para dar uma virada na vida e começar 2021 de forma totalmente nova. Plutão estimula com coragem e firmeza nas atitudes. Essa é uma excelente oportunidade de dar a volta por cima, renascer das cinzas!

Carreira e finanças

Seu mês começa bem assertivo. Marte em Touro dá garra para alcançar metas e objetivos de trabalho e carreira. Não perca tempo. Mais estímulo para retomar, reiniciar projetos. Persista. Mesmo que haja algumas dificuldades, o que não vai faltar é energia para realizar. Basta saber direcionar e seguir! Urano também vem te favorecendo novos investimentos, investir em cursos e em tudo que possa garantir estar à frente ou pelo menos no mesmo patamar dos concorrentes.

Saia do seu aquário, Peixes, o mundo sente falta da sua presença maravilhosa.

Amor no horóscopo de Peixes para janeiro de 2021

O amor rola solto. Urano traz um mês movimentado nas relações para os piscianos. Novidades no ar. Renovação da vida afetiva, dos laços amorosos. O que andava morno, sem graça, tem um novo sentido. Se a relação anda uma chatice, sufocante e você já tentou de todas as maneiras dar cor, mudar aquela mania horrível que detesta, entre outras coisas, a chance de rompimento é grande. Mas também é entrada de gente nova, novas chances, novos encontros. Um romance pode começar, tornar-se mais sério rapidamente e trazer mudanças em sua vida.

