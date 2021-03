Horóscopo de Peixes para março de 2021

Horóscopo de Peixes para março: este mês será próspera e feliz, pisciano, aproveite! A aparência pessoal vai brilhar e você receberá muita atenção. O Sol no seu signo até dia 20 lhe traz carisma e qualidade de estrela para a sua autoimagem. Vênus por aqui também irá enaltecer a sua beleza e estilo. Alias, ótimo mês para compras importantes e investimentos.

Horóscopo de Peixes para março

A sua vida profissional nesse mês estará estável. Haverá maior comprometimento e ambição no trabalho também. Talvez, em algum momento, você se sinta ameaçado profissionalmente por algum colega e isso poderá te causar uma insegurança, mas se acalme! Seja racional e firme com suas tarefas. Procure inovar no que puder, sempre buscando novos olhares e novas ideias. Não é um momento para mudanças na profissão.

Já a sua vida amorosa promete diversão e leveza. Você se sentirá super aberto a conhecer gente diferente e a viver novos romances e experiências. É um mês que promete muitos contatinhos e encontros, é preciso saber administrar!

Se você está namorando ou casado, é um mês de diversão para a relação também. Mas cuidado para não entrar numa competição de ego, tá bem? Você deve abrir espaço para o novo amor e prazer que entra em sua vida. Aproveite e nos vemos no próximo mês!

Melhores dias para o amor: 2, 3, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 30.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 30.

Leia também:

- PUBLICIDADE -

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer

Acompanhe o horóscopo do dia no DCI