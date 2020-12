Horóscopo de Sagitário para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Sagitário para 2021:

Seu status de relacionamento

Deixar de lado mágoas românticas do passado é difícil, mas você terá a oportunidade de se conectar com alguém especial se liberar o medo que tem por dentro. Os eclipses de 26 de maio, 10 de junho e 4 de dezembro oferecem três chances de entrar em um novo relacionamento (ou uma nova fase em seu relacionamento atual), mas apenas se você estiver realmente pronto.

Sua carreira | Horóscopo de Sagitário para 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Este é um ano de auto-evolução para você, e o Universo está confirmando que suas relações de trabalho estão no mesmo nível para onde você está indo. Não só isso, mas sua rotina de trabalho diária está definida para evoluir completamente. Conforme você está passando por essas mudanças, Urano em Touro pode trazer eventos aleatórios que o empurram para encontrar um melhor equilíbrio entre vida e trabalho.

O objetivo deste ano é fazer com que você se expresse de uma forma mais sincera. Apreciar a vida e vivê-la é o que importa hoje em dia. Mesmo com as adversidades do mundo, seu signo de Júpiter pode realmente sentir o amor, mesmo nos tempos mais difíceis.

Leia também:

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer