Horóscopo de Sagitário para abril de 2021 – Bem-vindo a abril, Sagitário! Você é um signo ambicioso que pode realizar muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, você também pode ficar tão ocupado que se esqueça de dar uma olhada em todas as coisas boas da sua vida. Com o Sol transitando pela quinta casa do seu mapa, esse é um mês de leveza, diversão, descanso e criatividade.

Alias, é um mês bem fértil também, portanto, se quer ter mais um filho, ótimo. Caso contrário, é importante se proteger! Mas dedique esse mês especialmente a você, invista em seus prazeres, resgate antigos hobbies, tenha momentos de inspiração e criatividade através da arte, música, filmes e afins. Nesse mês muitos insights podem vir à tona de ideias e projetos que você queira dar vida, aproveite.

É importante reconhecer que a vulnerabilidade não o torna fraco.

Horóscopo de Sagitário para abril de 2021 no trabalho

No setor profissional, muita inspiração pode vir, principalmente nas atividades de cunho artístico, você se sentirá motivado e produtivo a encontrar soluções criativas no seu trabalho. Sua mente estará mais lúdica e talvez você não se dê muito bem com serviços burocráticos.

Amor

Já na vida amorosa, os astros falam: não tenha medo de ser feliz. Muitos pretendentes e pessoas interessantes irão aparecer, aproveite! Viva momentos divertidos a dois, isso irá estimular os seus sentidos. Se você já tem uma relação, procure inserir atividades artísticas na rotina de ambos.

Melhores dias para o amor: 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 23, 24, 25, 26.