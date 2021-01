Bem-vindo a fevereiro, sagitarianos. Vocês entrarão em um ótimo mês para começar novos projetos ou empreendimentos. Muitos eventos vão acontecer. Se você adiar, não conseguirá aproveitar os momentos mais propícios para novos projetos. Comece se organizar e a planejar seus passos! Continue lendo seu horóscopo de Sagitário para fevereiro de 2021

Horóscopo de Sagitário para fevereiro de 2021 na carreira

Bons ventos sopram na sua vida profissional. A vontade de buscar sua independência e autonomia só aumenta e esse é um mês oportuno de realizar isso!

Amor

No setor do amor, as coisas estarão mais complicadas nesse mês – até o dia 21 principalmente. Com Mercúrio em movimento retrógrado, sua vida amorosa irá desacelerar e enfraquecer um pouco da confiança social. Mas fique atento nos dias 13 e 14, oportunidades profissionais e amorosas podem pintar, mas não se apresse para tomar decisões.

Você também ganhará foco no setor do lar e familiar. É importante construir uma estrutura e estabilidade psicológica familiar e emocional, pois isso te ajudará com o sucesso profissional.

Continue a expressar suas emoções para garantir que seu bem-estar emocional e mental permaneça em sua melhor forma.

Vênus – o planeta do romance, abundância e beleza – deixa Aquário e entra em Peixes na quinta – feira, 25 de fevereiro , iluminando sua 4ª Casa do Lar . Sua vida amorosa está subindo de nível, Sag, e os parceiros podem se tornar tão importantes que começam a se sentir como uma família. Isto é, contanto que você diga a eles que também gosta deles. Seja em um bate-papo virtual íntimo, finalmente voltando aos aplicativos de namoro ou fazendo amor com um parceiro de confiança, use a lua cheia em Virgem no sábado, 27 de fevereiro, para se banhar de amor. Te vejo em março!