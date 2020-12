Bem-vindo a 2021, sagitarianos. Como signo de aprendizagem superior, Sagitário, seu trabalho raramente é apenas um emprego, mas uma forma de auto expressão. Você usa o trabalho para se esforçar e crescer. É compreensível se todo o caos do ano passado afetou seu estado mental, mas também é provável que você tenha continuado. Agora, o ano novo pede que você comece a se priorizar seriamente. Veja o horóscopo de Sagitário para janeiro de 2021 completo.

Temos uma dobradinha de Júpiter e Saturno enviando benesses para todos os sagitarianos. Essa combinação traz praticidade, destreza, foco, confiança e sabedoria. É uma energia de sorte e realização e deve ser aproveitada da melhor forma. O que for firmado, conquistado e alcançado tem validação e validade por muito tempo. É um mês de plantar sonhos! Aliás, 2021 todo estará muito próspero para você crescer e expandir negócios.

Carreira e finanças

As boas energias favorecem bons negócios, renegociar dívidas, financiamentos e ainda vislumbrar novas possibilidades. Nesse mês, as oportunidades e as mudanças de estratégia que fizer farão com que evolua de forma impressionante na sua carreira. Não perca as chances e as brechas que forem aparecendo. Assim, o seu desejo de melhorar será cada vez maior. Esteja presente, seja visto, para ser lembrado!

Este ano é focado em você para que você possa ser a melhor versão de si mesmo para seus amigos e família.

Amor no horóscopo de Sagitário para janeiro de 2021

As relações ganham importância e um lugar especial nesse mês! É um período para agir de acordo com os seus desejos e expectativas. É hora para assumir compromissos, levar os namoros para um patamar mais sério. Aliás, é assim que estará pensando. Sabe aquela pessoa que está sempre do seu lado, que até então não tinha uma “definição” – se era amigo ou namorado? Pois bem, o que parecia ser apenas um passatempo, pode ganhar laços fortes, e na hora certa, serão bem-vindos.