Mês movimentado para os sagitarianos, de acordo com o horóscopo de Sagitário para março de 2021. Aqui também há uma grande prosperidade na vida profissional, período oportuno para lançar seu próprio negócio! Você terá muito apoio cósmico para isso, o que não necessariamente significa sucesso instantâneo, mas sim que o sucesso será rápido.

Horóscopo de Sagitário para março

Este impulso planetário avançado rolando é muito confortável para você, que gosta do ritmo acelerado e verá progresso mais rápido em seus objetivos. Mês de dinamismo!

Por tantas coisas estarem acontecendo na sua vida, pode ser comum você se sentir perdido e confuso em diversos momentos, na incerteza de que está no caminho certo. Não tente controlar, deixa as coisas irem fluindo. Também não fique se cobrando perfeição em cada detalhe. Encontre o equilíbrio saudável para você, busque tranquilidade interior e vai se guiando de forma intuitiva.

Considere trabalhar com um terapeuta , começar uma prática de meditação ou simplesmente listar o que você é grato antes de ir para a cama à noite.

Este mês pede que você pare e observe todo o amor ao seu redor.

No setor amoroso, talvez você sinta uma lentidão. O foco do seu mês está no seu profissional. Pode até vir acontecer alguns encontros legais, mas não serão muito duradouros.

Você é ambicioso por natureza e isso nunca vai mudar, mas talvez precise fazer um esforço para estar presente de vez em quando. Este mês pede que você pare e observe todo o amor ao seu redor, seja de namorados, família ou seus amigos. Certifique-se de que eles saibam o quanto você os aprecia. Fique seguro e nos vemos no próximo mês!

Melhores dias para o amor: 1, 2, 3, 7, 10, 12, 19, 20, 23, 30, 31.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29.

