Horóscopo de setembro: veja a previsão para todos os signos

Venha descobrir quais serão as tendências no mês de setembro para o amor e trabalho. Você pode montar seu combo astral lendo teu signo solar, ascendente e lua!

O ano de 2020 não está sendo fácil. Há muitas coisas acontecendo, sendo reveladas e surgindo uma necessidade maior de mudanças. É um ano de fato pra repensar sobre a vida no todo; valores, relações, trabalho, sentimentos e propósito. Então veja a previsão de setembro e saiba o que os astros reservam para você.

Aproveite e saiba como fazer seu mapa astral.

O mês de Setembro chega com Sol e Mercúrio em Virgem, que nos incentiva a ter maior praticidade na vida e também levanta a importância de um rotina organizada, com metas bem definidas e planos para alcança-las. O mês também começa com a Lua Cheia no signo de Peixes, nos fazendo transbordar tudo o que está no interior pra enxergarmos com mais clareza onde queremos chegar! É uma lua que pede pra confiarmos na intuição e buscar nos nossos sonhos algumas respostas.

Horóscopo de setembro

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partir do dia 05 o ritmo muda bastante. Teremos a entrada de Mercúrio em Libra e Vênus em Leão. Marte segue em seu domicílio ariano, mas entra em movimento retrógrado no dia 10, desacelerando o ritmo de impulsividade que viemos vivendo. Júpiter que está em movimento retrógrado há meses, no dia 13 retoma o movimento direto em Capricórnio, trazendo sorte e novas perspectivas pra área profissional.

No dia 22 o Sol se prepara pra adentrar no signo mais diplomático do zodíaco: LIBRA. Trazendo junto o Equinócio de Primavera. Período muito harmônico e que favorecerá os relacionamentos no geral.

No finzinho do mês, dia 27, Mercúrio entra em Escorpião pra tirar uma onda com a gente. Depois de toda harmonia e alegria que estávamos vivendo antes, mercúrio em escorpião vem e deixa tudo um pouco mais intenso e profundo.

Então, agora vamos ver o que vai rolar pra cada signo nesse mês:

HORÓSCOPO DE SETEMBRO PARA ÁRIES – (21/03 – 20/04)

No geral é um mês pra ir com calma, já que seu planeta regente, Marte, ficará retrógrado. Então desacelera a mente e descanse mais. invista em trabalhos manuais!

No amor, se você está solteiro(a) há muitas chances de entrar um relacionamento estável. Já você que está em um relacionamento, é um período importante de respeitarem suas individualidades e terem uma cautela pra não discutirem por coisas tolas.

Na área profissional é importante agir com sabedoria e sem pressa. Não será um bom mês para lançamentos, mas sim para desenvolver e pensar no projeto todo.

HORÓSCOPO DE SETEMBRO PARA TOURO – (21/04 – 20/05)

Com Urano retrógrado passando pelo teu signo, vai ser um mês pra cultivar uma atmosfera de introspecção. Será necessário ressignificar alguns pensamentos e crenças, romper com alguns apegos e inovar no trabalho!

Nos relacionamentos, pode ser um mês um pouco instável e de surpresas não tão boas. Mas lembre-se que tudo acontece pra um bem maior, uma evolução e que a vida é feita de ciclos.

Na área profissional vai estar pedindo por essa inovação, imprimir mais da sua essência e identidade no teu trabalho. Repensar também se o que você faz, é o que realmente ama e o que faz seu coração vibrar.

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Inicie seu mês com planejamento, vai ser indispensável para ter um mês mais estável. Coloque no papel o que você pretende concretizar até o comecinho de outro.

No amor, você vai viver um mês lindo nos relacionamentos. Se você está solteiro(a), indica aí muitos contatinhos. Já se você vive uma relação, esse mês pode ser interessante dar um passo a mais nesse relacionamento. Conversas claras, sinceras e amorosas são bem-vindas.

No âmbito profissional, indica um mês próspero, onde você pode ajudar muita gente através do seu servir. Mais para o fim do mês, tenha uma cautela extra, pois pode acontecer uns contratempos, divergências de pontos de vistas, então evite discussões, mantenha a sua postura!

HORÓSCOPO DE SETEMBRO PARA CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Mês intenso, cheio de compromissos e afazeres. Cuida pra não perder o foco. Isto é, intensidade nas relações e no trabalho.

Na vida amorosa sua luz estará incrivelmente grandiosa, transbordante e você poderá ser notada por aquele crush, um mês de muitos encontros. Se você tem um relacionamento sério, pode ser um mês de muitas realizações a dois, verão muitas coisas que desejavam sendo concretizadas.

No profissional é importante você determinar sua função, nada de atirar pra todo ou de pegar serviço que não é seu. Foque no teu que o retorno positivo é certeiro!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Mês de muita sorte, onde trabalho e amor estarão sendo enaltecidos na sua vida, confie! Isso porque, o planeta Vênus vai transitar por aqui até meados de outubro, desfrute dessa potência!

Muito otimismo nas relações, vênus fala de amor e aqui em leão ela ganha um destaque, um brilho único. Você vai atrair olhares, vai estar reluzente. Pra você que tem algo sério, é um lindo período para casamento ou até mesmo engravidar. O casal vai estar mais unido do que nunca!

No trabalho também ganhará destaque, coloque sua vitalidade e criatividade pra jogo! É um bom mês pra pedir aumento.

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

O seu mês começa com Sol e Mercúrio por aqui, exigindo muito do seu mental. Pense em iniciar uma meditação esse mês! Comece o mês colocando cada detalhe da sua vida em ordem.

No amor é necessário muito esclarecimentos, nada de ficar guardando pra si ou remoendo, converse mais! Então será necessário encontrar um equilíbrio entre amor X trabalho.

No profissional vai ser um mês muito próspero, talvez bem movimento de trabalho, mas cheio de novas oportunidades e novas ideias. Se dedique e receberá reconhecimento.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Mês movimentado no astral dos libriangels. Mercúrio passa transitar por aqui e Vênus, seu planeta regente, em Leão. Mês de glória e abundância.

Para a área amorosa é interessante você explanar bem seus ideais, suas vontades e o que você quer a longo prazo. Chega de fazer somente a vontade do outro, exija também aquilo que te faz bem!

No âmbito profissional é um mês de reconhecimento, de empoderamento e assumir seu poder de liderança. Pode rolar uma promoção de salário ou até de cargo.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Busque pela estabilidade nesse mês, imprevistos podem surgir. É um mês de rupturas, de quebrar com velhos padrões e buscar por uma nova percepção das coisas.

No amor é momento de se permitir sentir, se expresse mais, fale dos seus sentimentos, seja você solteira ou não. Haverá essa necessidade de vulnerabilidade. Compartilhe suas inseguranças e seus medos. Você vai ver como será bom!

Na sua vida profissional vai ser preciso integrar coragem, movimentos importantes serão feitos, vá devagar pra não atropelar ninguém no caminho. De fato, é um mês de decisões importantes também.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Júpiter, seu planeta regente, que está em capricórnio retoma o seu movimento direto lhe exigindo comprometimento com suas escolhas!

No amor há uma necessidade de segurança, deixe bem claro o que você sente pela pessoa. É um bom período de prosperarem juntas.

No trabalho há possibilidades de novidades, novas oportunidades dentro ou fora da sua empresa. Momento de expansão e sorte na sua vida profissional, basta saber reconhecer as oportunidades que baterão em sua pota.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Mês de benções para os capricas! Júpiter e Saturno que estavam retrógrados no seu signo por meses, voltam finalmente aos seus movimentos direto. Período de se dedicar ao que você acredita de fato!

No amor é hora de pensar em algo mais sério, compromissos estáveis e se planejarem a longo prazo. Ressignifique o seu passado e leve o seu olhar pro futuro. Portanto, o que você quer construir com a pessoa amada? Pode ser um mês bacana para viagens de lua de mel.

No âmbito profissional exigirá de você muita sabedoria, pois muitas responsabilidades irão surgir e você deverá ter jogo de cintura pra contornar tudo isso. Mês de sorte e abundância financeira, saiba investir seu dinheiro!

HORÓSCOPO DE SETEMBRO PARA AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Com a Mês tranquilo onde seus conhecimentos e comunicação estarão em alta. Invista em novos estudos!

Para o amor, é o período legal pra conhecer gente nova, mas sem muito comprometimento, deixe rolar nos eu ritmo. Se você já vive uma relação séria, busque ser muito transparente e compartilhar seus sentimentos de forma honesta.

No profissional os astros indicam aí um mês de novos contatos, guarde bem essas pessoas, num futuro próximo elas te ajudarão demais. Desse modo, não tome nenhuma decisão importante da sua vida profissional na incerteza ou no impulso, esse mês você precisa manter os pés no chão.

HORÓSCOPO DE SETEMBRO PEIXES – (20/02 – 20/03)

Seu mês se inicia com a lua cheia no seu signo juntinho com Netuno, indicando aí um mês de fortes emoções e da importância da sua busca pelo autoconhecimento.

Já nos relacionamentos é importante deixar tudo muito claro, pois netuno retrógrado aqui pode trazer algumas confusões mentais ou ilusões, podendo te gerar inseguranças e dúvidas sobre seus sentimentos. Mantenha a conversa em dia para não trazer esses tipos de problemáticas.

No trabalho pode ser um mês desafiador, é importante você ter definido muito bem o que quer, onde quer chegar e quais são os seus valores. Assim sendo, não se compare com o colega do lado. Nesse sentido, se conectar com a sua espiritualidade vai te ajudar a lidar com possíveis tensões.