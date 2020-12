Bem-vindo a dezembro, Touro! o último mês do ano finalmente chegou e os taurinos podem comemorar. Afinal,em breve será tempo de descanso e de aproveitar as coisas boas da vida, que é o que vocês gostam! Tenha um pouquinho de paciência, pois acontece uma oposição de urano, que está em touro, com o planeta vênus em escorpião, podendo gerar alguns desconfortos nas relações e imprevistos nas finanças – CAUTELA! Veja o horóscopo de Touro para dezembro de 2020.

Horóscopo de Touro para dezembro no trabalho

Na área profissional, dezembro exigirá de você muita sabedoria, pois muitas responsabilidades irão surgir e você deverá ter jogo de cintura para lidar e resolver tudo isso. Pode aparecer algumas novas propostas de emprego, mas não se deixe enganar pelo salário oferecido! Pese muito o restante das coisas também, como funções, distância e afins. Nesse mês é melhor não fazer nenhum investimento significativo, tá certo?

Vida amorosa

Na sua vida amorosa as coisas podem ficar um pouco intensas e tensas, aja com sabedoria! Nada de tomar decisões radicais no calor do momento ou enquanto estiver estressado. Tenha uma conversa leve e sincera, seja transparente e dê tempo ao tempo.

