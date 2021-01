Bem-vindo a fevereiro, taurino! Quando a temporada de Aquário começou no mês passado, a energia desligada do signo o ajudou a parar de se preocupar com o mundo desmoronando e a reservar algum tempo para cuidar de si mesmo. Continue lendo para o horóscopo de Touro para fevereiro de 2021 completo.

Na segunda- feira, 1º de fevereiro, Vênus, seu planeta regente, também entra em Aquário, ajudando você a dar um passo para trás e ver sua vida amorosa de uma perspectiva externa. O que você precisa? Você está feliz com sua situação atual? Às vezes, devemos colocar de lado nossas emoções para ver uma situação com clareza.

Horóscopo de Touro para fevereiro nas finanças

Nesse mês, a carreira para os taurinos vai muito bem e com sucesso. Há fortes possibilidades de aumento de salário e promoções. Você, taurino, ganhará destaque nesse mês, estará no topo, e as pessoas irão te procurar, seja para trocar uma ideia, pra dizer o quão inspirador você é, seja por interesses românticos e até mesmo para ofertar novos empregos.

Seu tema deste mês é refletir sobre como seu círculo profissional e comunidade o fazem se sentir.

Saúde do signo de Touro

Nesse mês sua saúde pode estar mais delicada, por tanto, procure sempre manter a energia alta, não se deixe cair nas baixas vibrações de desanimo constante e medo constante e, muito importante, descanse quando o cansaço vier!

Fique também atento com as finanças, principalmente até dia 20. Não gaste impulsivamente e tenha paciência, pois Mercúrio Retrógrado irá dar uma desacelerada nos seus ganhos financeiros.

Esse pode ser um bom mês para os solteiros, os astros indicam que vocês irão namorar mais, mas a questão é: serão relacionamentos estáveis? Duradouros? Com isso, é melhor ir com calma e com certeza do que quer!

Melhores dias para o amor: 1º, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20, 28

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 3, 8, 11, 12, 18, 20,27

Fevereiro acaba com a lua cheia em Virgem e sua 5ª Casa do Prazer no sábado, 27 de fevereiro . Sim, esta é uma ótima noite para ter um orgasmo , seja sozinho ou com um parceiro. No entanto, esta lua cheia também fala para o seu bem-estar emocional. Seguindo o ímpeto de Vênus entrando em Peixes, esta lua cheia pode manifestar respostas a perguntas levantadas no início do mês e, por fim, empurrá-lo para mais perto de exatamente onde você deseja estar.

