Prepare-se para 2021, Touro. Flexibilidade, paciência, sabedoria, planejamento e foco serão as palavras de ordem para esse mês, para enfrentar os imprevistos, as situações limitantes e as expectativas. Júpiter, Saturno e Urano trazem desafios a serem superados. Se ficar insistindo em atitudes irresponsáveis, rebeldes e teimosas, pode haver uma quebra do tipo financeira, profissional ou pessoal. Portanto pondere cada escolha, cada gasto, cada trabalho. Use das energias de inovação e dedicação que estarão a teu favor! Veja horóscopo de Touro para janeiro de 2021

Carreira e finanças

O mês começa com Saturno colocando pressão em Urano, dificultando os movimentos. O que você pretende experimentar, testar, realizar pode não estar pronto ainda. Melhor não correr nenhum tipo de risco nessa área esse mês. Fique aonde está, no ritmo que está, pois, mudanças radicais tem tudo para não dar certo. Pés no chão! É preciso agir de forma 100% racional diante de situações profissionais.

Prepare-se para 2021, Touro. Será tudo uma questão de subir de nível em sua carreira e entender seu valor próprio. Sonhos não são suficientes. Você deve colocar muito trabalho e ação em suas ambições profissionais ou então elas irão embora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você deve colocar muito trabalho e ação em suas ambições profissionais ou então elas irão embora.

Amor no horóscopo de Touro para janeiro de 2021

As relações, os amores, as amizades poderão vir para ficar ou poderão ser apenas um furacão para transformar, mostrar novas perspectivas. Urano garante mudança, mas não permanência. Portanto, é interessante se manter flexível e aberto às mudanças e a experimentar coisas novas!

As relações que já estão tensas podem sofrer durante esse mês. Uma necessidade maior de liberdade e espaço pode servir de pretexto para um rompimento.

Aprenda 4 orações poderosas para afastar o mal e alcançar uma graça

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer