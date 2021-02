Taurino, assim como no mês anterior, março tem tudo para ser um mês positivo nas finanças. Principalmente agora, você nunca deve parar de acreditar que merece coisas boas. Você merece se sentir bem, ser reconhecido e ser devidamente pago por seu tempo. Ficar ciente do estado do mundo deve lembrá-lo de que você precisa ser compensado por seu valor, e não fazer você se sentir culpado. Continue lendo seu horóscopo de Touro para março de 2021:

Amor e finanças do horóscopo de Touro para março

Marte, que é seu planeta espiritual, vai entrar na sua casa do dinheiro no dia 4 e ficará por lá o resto do mês dando uma movimentada e acelerando essa área da vida. Já Mercúrio, que é seu planeta das finanças, entrará no espiritual signo de Peixes no dia 16. Somando esses 2 acontecimentos, isso envia muitas mensagens!

A sua intuição financeira estará muito mais forte que o usual e você estará mais generoso e caridoso este mês. Além disso, você vai se aprofundar nas dimensões espirituais da riqueza e terá “dinheiro milagroso”, que virá de formas que você nunca imaginou. Você vai ver que o Divino está muito interessado em lhe dar prosperidade.

Durante a lua nova escura no compassivo Peixes e sua 11ª Casa da Amizade no sábado, 13 de março , seus pensamentos se voltam para o seu círculo íntimo. Você, Touro, é extremamente leal. É uma das suas melhores qualidades – mas às vezes significa que outras pessoas se aproveitam de você. Novas luas marcam novos começos. Se houver uma amizade difícil com alguém em sua vida que recebe mais do que dá, agora pode ser a hora de deixar essa amizade ir. Acredite que novas e melhores conexões surgirão em seu caminho – possivelmente ainda mais cedo do que você pensa.

Lembre-se, doce Touro, emoções desconfortáveis ​​não são totalmente ruins.

Esse também é um mês ótimo para a vida social. Você tende a atrair amigos espiritualizados que parecem importantes para o seu crescimento! Por tanto, se conecte com pessoas novas.

Você também vai viver momentos onde a compreensão e o crescimento espiritual vão ajudar a entender suas questões familiares. Tudo tende a melhorar e se acertar.

Melhores dias para o amor: 3, 4, 8, 12, 13, 18, 24, 27, 30.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 9, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31.

