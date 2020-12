Horóscopo de Virgem para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Virgem para 2021:

Seu status de relacionamento

Está com ciúmes, Virgem? Você pode estar com inveja de sua paixão / SO, ou eles podem estar ressentidos de você. Esses sentimentos podem vir à tona quando Júpiter, no tenro Peixes, galvanizar sua casa de parcerias românticas em 13 de maio e 28 de dezembro. Mas não se preocupe: você pode resolver as coisas entre 28 de julho e 28 de dezembro, quando o planeta expansivo dá nadas costas em Aquário inspirador. Marque sua chamada e use esse tempo para curar sua vida amorosa.

Carreira | Horóscopo de Virgem para 2021

Espere o inesperado no que diz respeito à sua rotina de trabalho do dia a dia – ou seja, saiba que uma rotina consistente simplesmente não está acontecendo! Mudar é bom e, neste ano, pode levá-lo ao seu verdadeiro chamado. Preste muita atenção em junho, quando sua carreira pode mudar para uma direção diferente durante um eclipse solar transformador em Gêmeos.

