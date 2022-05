Horóscopo de Virgem para maio de 2022 pede atenção nas palavras

Solte as velas e respire fundo porque este mês será uma aventura! Seu horóscopo de Virgem para maio de 2022 tem todos os detalhes sobre onde você pode ir e o que pode ver, porque em 5 de maio, o sol unirá forças com Urano em Touro, trazendo experiências que mostram uma nova perspectiva. Lembre-se — ter fé em algo significa acreditar sem dúvida; sem o pessimismo que diminui sua energia.

Horóscopo de Virgem para maio de 2022

O mês de maio para Virgem estará concentrado em como se movimentar melhor com a mente no âmbito do foco e da disciplina, o que será um desafio, pois encontramos um momento de muitas informações e acontecimentos. Para isto, cabe iniciar vivências de aprendizagens estabilizadoras focadas nas experiências coletivas que estão lidando com o campo das sensibilidades. Bom tempo para ativar possíveis parcerias, sabendo que agora é momento de abrir mão do controle e da minúcia e focar em aprender como integrar-se.

Se Virgem conseguir coordenar a quantidade de informações vindas das experiências de parcerias, poderá aprender com elas e conseguir encontrar novas formas de estabilizar esses conhecimentos. Este período trata-se mais de largar alguns métodos pré-estabelecidos sobre como atuar diante deste setor e permitir-se viver o desconhecido vindo através do outro, pois esta liberação pode te mostrar outras maneiras de trazer dinâmicas ao profissional.

Virgem no Amor

O espaço de relacionamentos espera de Virgem este mês uma postura mais responsável com a sua própria dinâmica pessoal. Se as relações, que em maio podem aparecer oferecendo bastante emotividade, forem vividas respeitando este espaço próprio, podem ser de bastante crescimento.

A temporada de Gêmeos começa em 20 de maio, o que significa que o sol está prestes a cruzar sua 10ª casa de reputação. Você pode começar a pensar cada vez mais sobre como você é visto pelos outros (e como você *quer* ser visto)! E uma vez que Mercúrio retroceda de volta para sua perceptiva nona casa em 22 de maio, você pode obter uma visão adicional refazendo seu passo e olhando para trás em tudo o que experimentou. As chances são de que há uma pepita de sabedoria lá que merece sua atenção.