Março possui uma energia de muita sociabilidade e amor para os virginianos, de acordo com o horóscopo de Virgem para março de 2021. Para os solteiros, haverá experiências românticas muito legais e felizes, podendo até sair um namoro aí! Para quem já tem seu par, esse mês promete muita troca de carinho e amor.

Horóscopo de Virgem para março – amor e dinheiro

Entre os dias 9 e 11, preste atenção em seus sonhos, pois você terá dias de maiores conexões com o espiritual, com o invisível, e os sonhos irão trazer revelações, preste atenção, pois haverá mensagens importantes!

Março promete um mês de sucesso profissional. Pode ser que você se realize na sua carreira ou tenha mais clareza e ideias de qual caminho você quer tomar a partir deste mês. Você ficará bem satisfeito e feliz com o trabalho que vir desempenhar! É importante é cuidado com as dispersões, mantenha seu foco e faça uma coisa de cada vez, com consciência e racionalidade.

Você perceberá que as parcerias exigem muito trabalho, comunicação e comprometimento.

Já no amor, esse pode ser um mês mais individualista, onde você direcionará suas energias mais para si, para seus objetivos e metas. Para quem está casado ou namorando, pode ser um até um pouco desafiador esse mês, pois você vai querer preservar sua individualidade e espaço e o outro não vai compreender muito bem. Tenha paciência e saiba conversar!

Melhores dias para o amor: 3, 4, 12, 13, 23, 24, 31.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 30, 31.

- PUBLICIDADE -

Leia também:

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer