Horóscopo do dia (01/01/2022): previsão para sábado

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse sábado, 01 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 01 de janeiro de 2022, sábado.

Horóscopo de Áries

Comece o ano com dedicação e autocuidado, ariano, pois o universo te incentiva a cuidar melhor da sua saúde e bem-estar pessoal. É um momento para olhar para si mesmo e se colocar como prioridade. Então reavalie situações a hábitos que podem estar lhe fazem mal.

Horóscopo de Touro

Seu ano inicia com uma semana bem positiva para fazer mais atividades que te tragam alegria e para focar no que realmente deseja! Dê mais atenção aos assuntos de espiritualidade e autoconhecimento, pois há algo que precisa ser resolvido ou desenvolvido nesse âmbito da sua vida.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, tenha muita paciência hoje, principalmente no período da manhã. Procure pegar mais leve e respirar fundo caso sinta uma energia de conflito vindo à tona! Não fique achando que seu ano já começou ruim, é só um momento para concentrar e interiorizar. Na parte da tarde a energia já flui melhor e as coisas se mostrar mais positivas.

Horóscopo de Câncer

Seu dia vem com foco nos relacionamentos, câncer. O quanto você tem idealizado os relacionamentos dos outros? Lembre-se que aquilo que você vê na internet e redes sociais é apenas um recorte da vida das pessoas, não o todo! Não caia nessas comparações, é inútil. Foque em construir relações verdadeira e boas para todos os lados.

Horóscopo de Leão

Leonino, saber ouvir e respeitar o outro é fundamental, afinal, tudo na vida é uma construção e o primeiro passo é o respeito. Esse momento pode ser muito bacana para ter uma conversa importante que você estava postergando. Então se coloque em postura de ouvinte e se disponibilize a reconhecer o que você pode melhorar.

Horóscopo de Virgem

Dê mais atenção as pessoas a sua volta, virgem. Tenha cuidado para não ficar achando que você sabe mais. Todos ao seu redor são professores e trazem a possibilidade de te ajudar a enxergar e curar certos padrões seus, lembre-se disso! O ano é novo, então se abra para novos aprendizados.

Horóscopo de Libra

Libriano, lembre-se que seu planeta regente, Vênus, está retrógrado. Portanto, é realmente importante dialogar muito e ter bastante empatia e paciência nos seus relacionamentos. Se algo lhe parecer estranho ou duvidoso, ao invés de julgar ou brigar, procure compreender a situação. O que parece ser, pode não ser.

Horóscopo de Escorpião

O dia de hoje é muito favorável para resolver o que for preciso, finalizar pendências, ter conversas importantes ou até mesmo pedir ajuda em algo que esteja te afligindo. Também pode ser muito bacana sair fazer uma caminhada ou estar perto da natureza. Se conecte com a beleza que existe dentro e fora de você, escorpiano!

Horóscopo de Sagitário

A energia do seu novo ano pede para que reconheça, com muita verdade e humildade, o que talvez não tenha fluído tão bem na sua vida em 2021. Que atitudes e padrões seus você não se orgulha de ter tido nesse ano que acabou e que gostaria de liberar e mudar isso? O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento!

Horóscopo de Capricórnio

Com Vênus ainda em movimento retrógrado, pode trazer sentimentos e situações desafiadoras à tona. Então caso esteja passando ou venha passar por um momento complexo, o melhor a se fazer é se acolher e lembrar que você não está sozinho, capricórnio! Conte com a ajuda de pessoas queridas. Nesse inicio de janeiro muita coisa pode vir à tona na esfera das relações.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje você tem a possibilidade de se conectar com novas perspectivas, olhar além com mais clareza e até encarar seus sentimentos de forma diferente. Seu novo ano vem proporcionar muitas coisas novas, basta você decidir se abraça o novo ou se continua com antigos padrões.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, cuidado com o quanto você se identifica com seus pensamentos, com a ideia de que está tudo errado na sua vida e nada tem solução! Saia da matrix, peixes. Você pode escolher a qualquer momento se conectar com uma verdade diferente! Você não é seus pensamentos e sentimentos.