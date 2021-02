Horóscopo do dia (01/02/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda, 01 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

ÁRIES – Horóscopo do dia

Comece a semana com braveza (no melhor dos sentidos), aja com coragem, de forma destemida. É um dia agitado, onde você, ariano, vai precisar pensar rápido, agir rápido, sem tempo para enrolação. Apenas siga seu coração, faça as escolhe pautadas naquilo que faz sentido pra você! Mas se movimente, mostre vontade!

TOURO – Horóscopo do dia

A segunda dos taurinos exigirá atenção. Observe cada detalhe do seu dia, não faça tudo no automático! É um dia também para ser mais dinâmico e espontâneo. Nesse dia você sentirá vontade de coisas novas, pode bater aquele cansaço do mais do mesmo, sabe? Então explore novas possibilidades, novas áreas, novos conhecimentos.

GÊMEOS – Horóscopo do dia

Essa semana começa exigindo responsabilidade e planejamento dos geminianos. É preciso comprometimento e foco com suas atividades, principalmente no profissional. Assuma seus compromissos, seus erros, e aja de forma pratica para resolver o que for preciso. É melhor seguir tudo à risca hoje, sem improvisos.

CÂNCER – Horóscopo do dia

Se prepare, tudo indica que essa será uma semana de muitas transformações! Nessa segunda, algum ciclo precisa ser fechado, canceriano. Há uma necessidade de deixar coisas para trás para tocar a vida, por tanto, vire a página daquilo que já passou da hora de desapegar! Às vezes é preciso abrir mão de algo para que outras coisas aconteçam.

LEÃO – Horóscopo do dia

A segunda dos leoninos pode começar um pouco desanimada. Algumas decepções podem rolar ao longo do dia, mas tente não se apegar a elas, não deixe com que isso te abale, olhe para outros pontos que estão positivos no seu dia e busque se fortalecer naquilo que te deixa feliz. Você pode se sentir bem sensível hoje, então cuidado para não levar algumas coisas muito pro pessoal.

VIRGEM – Horóscopo do dia

Nesse dia, aja como um virginiano nato que você é; seja prático, analise cada tarefa, organize seu dia e seja estrategista! Se firme com suas opiniões e ideais. Mas fique leve e tranquilo, não deixe que a tensão tome conta de você. Faça tudo com sabedoria e se permita a aprender coisas novas também.

LIBRA – Horóscopo do dia)

Cuidado para não se chatear por qualquer coisa. Às vezes você tende focar só na chateação e esquece das pessoas a sua volta que estão afim de ajudar. Aceite essas ajudas. Olhe para aquilo que você ainda tem de positivo no seu dia! Não passe o seu dia de mau humor ou emburrado com algo. Procure transmutar essa energia negativa!

ESCORPIÃO – Horóscopo do dia

Sua semana começa um tanto quanto instável. O improvável pode acontecer hoje. Muita oscilação no humor, muitas incertezas. Vai ter momentos que você vai achar que finalizou algo, que resolveu algo, mas aí isso vai retornar com alguma pendencia a mais. Então permaneça atento, muita coisa pode vir e muita coisa pode ir.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Sagitarianos, tenham cautela com seus gastos nesse dia, pode ser uma segunda com alguns imprevistos financeiros, você pode enfrentar alguma situação onde você irá precisar ter um gasto extra, talvez com seu meio de transporte ou com a sua casa. Fique atenta no trabalho também, não deixe transparecer sua instabilidade.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

É um dia para ser racional, agir com os pés no chão e não viajar na maionese. Mas tenha cuidado com suas atitudes, para não ser autoritário e grosseiro demais. Hoje a sua mente está sagaz e super produtiva, ótimo dia para resolver BOs no trabalho e em casa. Ouça o que o outro tem para te dizer!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Dia super alegre e positivo para os aquarianos. Seja espontâneo, faça suas atividades com alegria e priorize seus momentos de descanso e lazer. É um dia para despertar a sua criança interior. Faça coisas que te tragam boas sensações! É um dia criativo também, pode ser legal fazer atividades artísticas.

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Dia fértil para os piscianos, em todos os sentidos! Boas ideias podem surgir, disposição para novas oportunidades e fértil até para aquelas que querem engravidar. É um dia importante também para se priorizar! Faça algo por você, cuide de si mesmo, faça um ritual de beleza, um escalda pés e descanse!