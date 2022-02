Horóscopo do dia (01/02/2022): previsão para terça-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 01 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 01/02, terça-feira? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

O momento pede para que seja mais discreto com seus sonhos e objetivos e segure o impulso, áries! Já ouviu falar que a inveja tem sono leve? Pois bem, guarde mais para si seus projetos antes de sair falando. No campo afetivo, sua semana será muito positiva. Para os solteiros, esse é o momento de agir, pois alguém aparecerá interessado em você.

Horóscopo de Touro

Nessa terça-feira tenha cuidado com os gastos indevidos, não saia por aí comprando como se não houvesse o amanhã! Os astros pedem mais responsabilidade financeira. Será preciso reorganizar sua agenda para o restante da semana e se esforçar para cumprir com as metas.

Horóscopo de Gêmeos

A área amorosa está em alta hoje para os geminianos! Aliás, no amor, você tem fortes chances de dar um passo importante; seja um pedido de casamento, de namoro, uma decisão importante para o casal, etc. O momento também é positivo em relação a dinheiro.

Horóscopo de Câncer

A Lua entra na fase Nova hoje, trazendo um mar de novas ideias para os cancerianos. O astral do dia, e dos próximos, pedem para que se desprenda do senso comum, daquilo que é óbvio demais, e caminhe em direção ao novo, àquilo que é revolucionário, totalmente diferente.

Horóscopo de Leão

Leonino, concentre-se nas suas obrigações e cumpra com muita responsabilidade seus deveres, sendo assim você abrirá portas para novas oportunidades incríveis! Tenha cautela com a comunicação, pois você pode ser mal interpretado e acabar arrumando confusão.

Horóscopo de Virgem

Chegou a hora demostrar a sua força, virginiano. Muitas ideias bacanas irão surgir na sua mente com esse clima de Lua Nova. Aproveite, pois esse é o momento de avançar nos seus sonhos! Você receberá muito apoio de pessoas que estão a sua volta, portanto, não tenha medo de pedir conselhos.

Horóscopo de Libra

Libra, hoje você pode passar por altos e baixos no amor, mas procure manter a calma e sempre tentar dialogar de forma amorosa e compreensiva. Não decida nada de cabeça quente. O momento difícil é só uma fase. Pode ser interessante você focar energia em atividades artísticas que estão em alta.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, seu dia vem com dois focos: dinheiro e criatividade. É um momento oportuno para reinventar e conseguir desenvolver, de forma bem inovadora, planos e projetos para ganhar mais dinheiro. Abuse das suas ideias criativas, muita coisa boa pode surgir hoje!

Horóscopo de Sagitário

Muito cuidado com a grosseria hoje, você estará num ritmo acelerado e a tendencia é passar por cima de tudo e todos. Você precisa pensar antes de falar ou agir para não sair brigando com todo mundo. Evite os exageros, sagitariano. Faça atividades que te ajudem a dissipar essa energia feroz.

Horóscopo de Capricórnio

A energia disponível para o seu dia é de responsabilidade e produtividade, capricórnio. Também é muito importante planejar o que e preciso para implementar as metas que se deseja alcançar, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Novas portas se abrirão.

Horóscopo de Aquário

Lua e Sol se encontram no seu signo hoje, o que configura uma Lua Nova. A mente estará cheia de novas ideias nesse dia, havendo também a vontade e possibilidades de mudança. Aproveite para escrever tudo o que for surgindo ao longo do dia, principalmente as suas ideias, para evitar que as percam depois.

Horóscopo de Peixes

Para os piscianos, a vida amorosa ganha destaque neste dia. Há muita criatividade no amor, então aproveite para proporcionar ao seu par um momento bacana e totalmente diferente do que vocês costumam fazer. Para os solteiros, que tal utilizar de algo bem criativo para conquistar alguém?