Horóscopo do dia (01/04/2022): previsão para sexta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 01 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 1 de abril, sexta-feira.

Horóscopo mensal de abril 2022 está aqui; veja seu signo

Horóscopo de Áries

O mês inicia com a Lua Nova acontecendo em áries, o que é muito bom para os arianos! Você terá um mês onde o astral estará super favorecido para novos começos e oportunidades. Esse é o mês para conseguir fazer diferente, integrar bons hábitos e, finalmente, começar algo que você desejava há muito tempo. Não fique parado, ariano, pois as oportunidades vão surgir, basta você se movimentar.

Horóscopo de Touro

Hoje os astros te convidam a tentar se arriscar um pouco mais, taurino. Não é para ser inconsequente, mas sim para alcançar mudanças e novidades no que você deseja. Esse é um momento que o universo pede para que você expanda em todos os sentidos – profissional, amoroso, pessoal. Então não fique parado, comece algo, dê o primeiro passo, tente algo diferente sem dar tanto ouvido aos outros!

Horóscopo de Gêmeos

Com essa Lua Nova acontecendo hoje, você viverá um período importante profissionalmente, geminiano! Então vale a pena se organizar muito bem com suas metas e objetivos para conseguir utilizar essa abertura para realizações. No amor, busque lidar com as coisas com mais leveza, deixando que tudo se esclareça no tempo certo!

Horóscopo de Câncer

Com a Lua Nova acontecendo bem no primeiro dia do mês, você terá a oportunidade de se atirar corajosamente à renovação necessária que essa Lua pede! Aproveite, pois esse é um período onde tudo é promessa e tudo é oportunidade. Boas novas estão por vir, se movimente, vai atrás dos seus objetivos com coragem!

Horóscopo de Leão

Nesse dia os astros mostram a importância de manter um equilíbrio: saber a hora de descansar é muito importante leonino, saiba ouvir seu corpo. Esse é um momento para se organizar! Esse é um dia para você ter maior foco com o que deseja ver expandindo em sua vida. Talvez você sinta maior agitação emocional hoje.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, o momento é muito propício para se dedicar ao autoconhecimento e amadurecimento. Então esteja aberto para se tornar quem você verdadeiramente é em essência. Busque conselhos de amigos, se conecte mais consigo mesmo, e faça com que a espiritualidade vire um hábito rotineiro na sua vida.

Horóscopo de Libra

Libra, nessa sexta-feira pode ser que você sinta que um lado seu quer descansar, mas ao mesmo tempo sua mente está acelerada e focada nas demandas a serem resolvidas. Tente dosar os dois polos para não entrar numa energia de ansiedade. Pode ser interessante também canalizar essa energia através de um exercício físico.

Horóscopo de Escorpião

Entenda que algumas dificuldades da sua vida são necessárias para o seu amadurecimento e crescimento, escorpiano. Certos desentendimentos ou afastamentos não acontecem à toa. O momento astral por esses dias traz verdades à tona e isso pode mexer um pouco com suas certezas. Aproveite também o momento para se dedicar aos seus objetivos!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, é preciso focar no que realmente vale a pena a sua preocupação! Não adianta tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo e ignorar suas necessidades. Cuidado para não se sufocar com suas próprias demandas. Use mais da sua comunicação, ela é importante nas suas relações e te ajuda a tirar certos pesos emocionais.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, sua semana finaliza com um jeito promissor. Saturno e a Lua formam um aspecto amigável que pode ajudar a dar forma, estrutura e longevidade às ideias surgidas do entusiasmo. Siga seus instintos, se empolgue com as possibilidades e aproveite a boa vibe que é oportuna para concretização dos ideais.

Horóscopo de Aquário

Nessa sexta-feira um happy hour para celebrar o final da semana e o início de abril é muito bem-vindo! Porém, é importante mantê-lo curto, começar cedo e ir embora cedo. Mas aproveite o momento para se divertir, rir e se aproximar dos colegas de trabalho. O clima também favorece encontros quentes com alguém que você se sente atraído há tempos.

Horóscopo de Peixes

É preciso que você se dê conta do seu poder de escolha diante de certos aspectos da sua vida, peixes. Pense sobre o que você sente que deve fazer, mas que não fez ainda por medo ou insegurança? Entenda que não adianta bater na mesma tecla e ficar esperando resultados diferentes! Se permita abrir mão de certas coisas.