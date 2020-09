Horóscopo do dia 01/09: confira a previsão dessa terça-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua terça-feira de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 01/09 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 01/09

Áries – (21/03 – 20/04)

Hoje o dia te convida para parar um momento e refletir sobre o que é prioridade no seu desenvolvimento profissional. Traga o foco pra si e impulsione o seu autoconhecimento. Ninguém fará por você, então não culpe terceiros.

Touro – (21/04 – 20/05)

Planeje seu dia com antecedência logo pela manhã, pois os astros indicam que será um dia cheio de interrupções. Assim sendo, priorize suas urgências e liste as importâncias para que seu dia flua da melhor forma possível sem te desgastar demais.

Gêmeos – (21/05 – 20/06)

O horóscopo do dia 01/09 mostra que os cosmos trazem grandes oportunidades no campo amoroso, aproveite essa vibe astral pra se conectar com seu parceiro ou ter um encontro com alguém que te chame a atenção. Você vai estar atraindo pessoas inteligentes e determinadas.

Câncer – (21/06 – 22/07)



Hoje o cosmos está pedindo pra você desenvolver o autovalor nas relações. Você tem entregado mais do que recebe de volta? Busque um equilíbrio! Você está num período de amadurecimento amoroso consigo e com o outro.

Leão – (23/07 – 22/08)

Nesse dia foque em rever suas finanças. Se ainda não tem uma planilha pra controlar o que entra de dinheiro e o que sai, é importante montar uma! Busque informações sobre investimentos, poupe seus recursos e planeja-se para os próximos meses pra nenhum imprevisto te pegar!

Virgem – (23/08 – 22/09)

Com uma oposição entre o Sol, que está no seu signo, com a Lua, hoje é um dia de transbordamento e intensidade. Aliás, essa terça é ideal para clarear o que estava nas sombras, encontrar a resposta mais assertiva para suas inquietações através da sua sabedoria e intuições. Um dia de muitos sonhos e imaginações.

Libra – (23/09 – 22/10)



Não gaste sua energia com brigas bobas. Hoje é necessário voltar a atenção para si mesma e curtir sua própria companhia. De fato, deixe que as coisas fluam de forma natural. Não dê atenção pra quem tentar impedir a sua vitalidade, se resguarde, algumas pessoas consomem demais da sua energia e boa vontade.

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Hoje há um aumento da sensibilidade e intuição. Para os devotos, pode ser bem interessante uma oração feita com fé, trará bem-estar e aquele quentinho no coração. Hoje você estará super receptiva e tudo pode te atingir em maior escala. Então fique somente com quem você confia!

Sagitário – (22/11 – 21/12)

O seu dia está com uma energia de organização, comprometimento e dedicação, então usa tudo isso a seu favor. Reflita também sobre o que seu coração está pedindo pra você focar (saúde, trabalho, relacionamento, novos projetos…) e responda com sinceridade: quais crenças limitantes você sente que te fazem pensar que não é possível? Hoje é um dia inspirador pra você criar alguns movimentos em paralelo pra tudo isso começar a se manifestar em sua vida!

Horóscopo do dia 01/09 para Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Hoje os astros pedem pra você integrar muito entusiasmo e muita essência em tudo o que você fizer, lembre-se que o seu propósito numero 1 dessa vida é ser feliz! Encare a vida com entusiasmo e leveza. Crie novas conexões hoje. No entanto, não se deixe abalar por coisas bobas, foque no mantra: é muito fácil, já resolvi!

Horóscopo do dia 01/09 para Aquário – (21/01 – 19/02)

Com a lua transitando em seu signo, favorece um dia de muita inovação, uma energia disruptiva, fazer diferente, se conectar com o que você realmente quer fazer e colocando em prática cada vez mais os seus sonhos, gerando movimentações rumo ao que você quer realizar e não o que a sociedade quer que você faça. Portanto, siga o pedido da sua alma!

Horóscopo do dia 01/09 para Peixes – (20/02 – 20/03)

Com a Lua transitando pelo seu signo hoje, traz uma energia de muita inspiração e momentos de contemplação. Se permita seguir o fluxo natural das coisas sem tentar interferir. Nada acontece por acaso e se tem que ser, será! É um lindo dia para pôr mais encantamento na sua vida e cultivar a fé. Assim, conecte-se com suas crenças. Então, este foi o horóscopo do dia 01/09.