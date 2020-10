Horóscopo do dia 01/10: confira a previsão dessa quinta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 01/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 01/10?

Confira a seguir como será a quinta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 01/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Hoje a lua, que está em áries, entra para sua fase cheia deixando os ânimos exaltados! É um momento de transbordar emoções, mas é necessário cautela, pois esse posicionamento astral nos deixa mais sensível e intensos, o choro é livre e o estresse também. Faça de tudo para ter um dia mais leve no trabalho e mais tranquilo dentro de casa. Curtiu seu horóscopo do dia 01/10?

TOURO – (21/04 – 20/05)

Algumas situações embaraçosas podem pintar hoje, diante delas é necessário autoconfiança e manter uma postura firme. Confie no seu talento e mostre suas habilidades de forma criativa, assim poderá atingir bons resultados, afinal hoje temos a lua cheia no céu mostrando o máximo das situações. O que achou do seu horóscopo do dia 01/10?

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Esse poderá ser um dia um pouco mais desarmônico, com ansiedade, pressa, estresse e até alguns imprevistos. Para que tudo flua da melhor forma e sem nervosismos, é necessário começar seu dia estruturando-o primeiro, delegando tarefas ou montando um cronograma para cada coisa. Vai com calma!

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – horóscopo do dia 01/10

Com a lua cheia no céu ela te estimula as ações e coragem que você precisa, lembre-se que tudo é fruto de seus esforços! Nesse dia você precisa criar movimento e fazer por onde. A lua cheia traz o brilho que você precisa e o reconhecimento do seu trabalho. Não fique parada, a partir do momento que você agir, as coisas tendem a acontecer.

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Os astros indicam ser esse um dia movimentado, aja com sabedoria para não se frustrar depois. É um excelente momento para voltar os cuidados pra si mesmo, buscando maior clareza dos seus sentimentos e da sua vida no todo! Hoje sua mente estará transbordando ideias, anote todas!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Seja mais receptiva a novas ideias, saia do padrão, busque explorar através de outros olhares e outras inspirações, pois isso trará mais credibilidade e reconhecimento. É um dia importante para buscar mais alegria e bom humor mudando alguns hábitos, com seu planeta regente, mercúrio, em escorpião, é necessário olhar praquilo que não te traz satisfação.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Com o sol no seu signo e a lua na sua fase cheia fazendo oposição, nesse dia você estará reluzente! Mas cuide, pois seu humor estará completamente alterado. É importante levar o dia de hoje de forma mais tranquila e objetiva, você poderá se dispersar facilmente, então foque em fazer uma coisa de cada vez!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11) – Horóscopo do dia 01/10

É um período que os astros lhe chamam para tornar consciente o teu inconsciente, com mercúrio transitando por aqui é importante entender seus impulsos inconscientes, suas falas inconscientes e suas atitudes. Se observe mais durante o teu dia-a-dia e tome nota daquilo que você for percebendo! O que achou do seu o horóscopo do dia 01/10?

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

O Horóscopo do dia 01/10 indica um quinta-feira agitada. Tome cuidado com a pressa e a falta de compreensão, isso pode afetar a harmonia com as pessoas que você se relaciona no cotidiano. Pode ser muito interessante você iniciar uma rotina mais saudável com esportes ou atividades físicas hoje.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Use de sua consciência, paciência e sabedoria para vencer os obstáculos e seus inimigos e assim alcançar seus objetivos. Lembre-se que você é um ótimo estrategista! Rompa com limites auto impostos e expanda sua visão para conquistar o seu lugar no mundo!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Pare de se preocupar antecipadamente com aquilo que ainda está pra acontecer, em meio a correria do dia-a-dia tente controlar a sua ansiedade e traga o foco pro presente, e não projetando para acontecimentos futuros. Você é visionária, mas precisa fazer acontecer no agora!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

O Horóscopo do dia 01/10 pede para você cuidar mais da sua saúde. Não extrapole os limites do seu corpo. Integre mais bom senso e menos teimosia. Amplie a sua visão perante certas circunstancias da vida, observe e aprenda mais e julgue menos. Essa lua cheia vai mexer com seus humores e te causar algumas oscilações, busque serenidade!