Horóscopo do dia (01/12/2020): previsão de segunda-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a sua terça-feira, 01 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Possivelmente surgirá novas oportunidades bacanas para a sua carreira nesse período. Uma dica legal é reciclar seus conhecimentos, será muito útil nessa nova fase. Se joga em novas aventuras e se abra para possíveis mudanças que o destino reserva para você!

Horóscopo de Touro

Os astros indicam sintonia com a pessoa amada! Aproveite esse momento para curtirem bastante a vida a dois. Façam coisas inovadoras, conheçam novos lugares, é necessário quebrar um pouco a rotina e a mesmice de sempre. Tudo isso ajudará a fortalecer os laços do casal.

Horóscopo de Gêmeos

A lua cheia segue no seu signo, isso pode aumentar as distrações. Então tenha cautela ao se comunicar ou enquanto estiver fazendo algo muito importante. Cuidado também com os pagamentos e transferências, confia duas vezes antes de realizar, pois as chances de dar erro são maiores.

Horóscopo de Câncer

Tente relaxar mais no dia de hoje, não faça nada que exija de você grandes esforços, é importante repor suas energias para que isso não gere um problema físico. Respeite seus limites e encontre o seu equilíbrio emocional. Se puder, trabalhe de casa ou de uma forma mais reservada.

Horóscopo de Leão

Talvez você sinta um cansaço da sua rotina e queira muda-la, vai ser muito bom variar um pouco! Busque incrementar sua rotina com novos hábitos e novas atividades também, isso lhe trará animo para finalizar esse restinho de ano com força e coragem!

Horóscopo de Virgem

Não se estresse com quem não vale a pena, respira funda e tenha maior tolerância. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você, por tanto coloque o seu ponto de vista de forma mais diplomática. Não force a barra. Esse é um dia para cuidar das suas exigências com os outros.

Horóscopo de Libra

Ei, não dependa tanto da opinião e nem da companhia de outras pessoas para fazer o que você tem vontade. Saiba aproveitar a sua própria companhia e ser feliz sozinha. Curta o seu dia fazendo o que você mais ama sem precisar da aprovação de ninguém.

Horóscopo de Escorpião

Dê mais ouvidos para as pessoas mais experientes, principalmente as da sua família, você terá a chance de receber bons conselhos! Aprenda a ouvir mais e silenciar. Quando ouvimos, temos a chance de aprender muito mais do que quando só falamos.

Horóscopo de Sagitário

Seja mais receptivo e carinhoso com as pessoas que você ama, cuidado pra não ser desapegado demais e não saber valorizar o carinho dos outros para com você. Olhe ao seu entorno e perceba o quão valioso são suas amizades e familiares. Às vezes você busca lá fora algo que você tem ao seu lado.

Horóscopo de Capricórnio

Não se permita fraquejar em momentos difíceis, não desista quando as dificuldades surgirem. Se mantenha crente de suas vontades e firme no seu caminho. Não cair nas vibrações de negatividade e medo. Tudo isso só vai te atrasar e tirar o seu foco.

Horóscopo de Aquário

Às vezes é importante se manter em silencio e não sair por aí contanto para os quatro ventos seus planos e suas realizações. O silencio é precioso e seus planos também. Apenas compartilhe seus planos após a realização. Fique atento, pois a inveja tem sono leve.

Horóscopo de Peixes

Somente um bom programa caseiro para amenizar a sensação de confusão que acontece na sua manhã. Você pode acordar meio cansado e com a energia bem baixa, por tanto faça tudo devagar, sem pilhar muito em produtividade. Na parte da tarde seu ritmo já melhora e você poderá resolver tudo de forma mais otimista.