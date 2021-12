Horóscopo do dia (01/12/2021): previsão para quarta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 01 de dezembro de 2021, quarta, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

A inovação paira no ar hoje! Qualquer mudança será bem-vinda, podendo trazer oportunidades de onde você menos espera. Aja de forma flexível e considere as possibilidades que surgirem para você hoje e nos próximos dias. É um momento favorável para transformações de vida.

Horóscopo de Touro

Hoje os astros te questionam: você está respeitando os seus desejos e emoções? Ou vem só agindo de forma que agrade e favoreça apenas o outro? Não se exclua da própria vida! É um momento importante de olhar mais para si e reconhecer toda a sua força, valor e brilho pessoal.

Horóscopo de Gêmeos

Nessa quarta, que tal você tirar um momento de reclusão para se conectar com a sua sensibilidade e empatia? Tome cuidado para não ter uma visão egoísta ou unilateral das coisas, respeite as visões das outras pessoas também! Aproveite esse momento para se conectar mais com a sua intuição e com a força do universo ao seu redor.

Horóscopo de Câncer

Hoje está com uma energia favorável para que você fortaleça a sua conexão com seu lado espiritual. Você tem facilidade em se conectar com a espiritualidade, mas às vezes se esquece disso. Cuidado pra não ficar vivendo só no ritmo frenético que a sociedade nos cobra! Lembre-se que às vezes é preciso desacelerar!

Horóscopo de Leão

Hoje tá um dia bem bacana para voltar suas energias para dentro de si mesmo. Aproveite essa vibe de cuidado para cuidar de si, do seu emocional e mental. Você está passando por um processo de cura interna e é bem importante respeitar o seu ritmo nesse momento. Fique atento também, hoje e nos próximos dias, aos sinais que o Universo te mandar.

Horóscopo de Virgem

Quarta-feira de muita ação e agitação para os virginianos. É um período favorável para adiantar serviços, estudos, etc. Porém, fique atento com a pressa, ansiedade e a impaciência. Busque fazer tudo com muita atenção para evitar erros ou retrabalhos! Esse é um dia bem bacana para prática de esportes e atividades físicas, aproveite a disposição.

Horóscopo de Libra

Qualquer impressão que você tiver, deve ser questionada, pois pode ser que o outro não deixe tão claro uma situação, uma palavra, uma ação. Portanto, hoje não é o melhor dia para conversas super importantes ou grandes decisões, então, se puder, transfira para o dia seguinte para ter um melhor entendimento de tudo. Cuidado para não passar dos limites hoje.

Horóscopo de Escorpião

Hoje os astros te convidam a sacudir a poeira e se livrar de um sofrimento que, por vezes, você permite se encontrar. Ou seja, use sua força interna e saia dessa posição de quem está praticamente se rastejando em alguma área da vida. Trabalhe sua autoestima e autoconfiança, isso vai te ajudar a se revigorar.

Horóscopo de Sagitário

É tempo de transmutação, e isso é feito com estudo, dedicação, mas também com intuição. Portanto, o segredo maior é confiar em si mesmo, você já possui a consciência dessa potência toda que existe dentro de você. Se valorize, pois é hora de pensar mais em você, cuidar mais de você e concluir seus objetivos.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje é um dia oportuno para você colocar em prática e abusar do seu poder de articulação. Será por meio da sua inteligência que encontrará a melhor saída para qualquer obstáculo que aparecer ao longo do dia e da semana! Novas ideias surgirão conforme for atuando na prática. Não fique estagnado!

Horóscopo de Aquário

Nesta quarta é importante focar nas áreas da sua vida que necessitam serem organizadas, pois o dia está bem favorável a isso. Há uma visão crítica e bem realista do que se passa, aproveite isso, pois assim você vai conseguir diagnosticar o que vem te atrapalhando a alcançar os resultados esperados! A força dos astros hoje te traz maior compreensão do que está fora do lugar.

Horóscopo de Peixes

Esse é um dia que vai te inspirar força, coragem, autoconfiança e amor – principalmente amor próprio! Os astros estão trabalhando em você as polaridades do feminino e masculino, da criação e da prática, da sensibilidade e coragem. Você tem tudo ao seu alcance, pisciano, saiba ser gentil e assertivo!