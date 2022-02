Horóscopo do dia (02/02/2022): previsão dos signos para terça-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 02 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 2/02, quarta-feira? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Acompanhe o Horóscopo de fevereiro de 2022: previsão para amor e trabalho

Horóscopo de Áries

O dia de hoje traz um foco especial naquilo que te dá prazer. É momento de desfrutar mais do seu tempo de lazer, nem que seja pouco tempo. Uma boa leitura, filmes e música podem ser excelente. Se permita ao descanso, ariano.

Horóscopo de Touro

Hoje será preciso respirar fundo, taurino, respeitar o seu ritmo, seu processo e também é aconselhável evitar pagamentos, compras e decisões importantes, se for possível, pois a tendencia é que algo saia errado. Nesse dia, procure ficar mais calma com as circunstâncias.

Horóscopo de Gêmeos

Com a energia da lua nova pairando no céu, hoje e nos próximos dias você terá a oportunidade incrível de sintonizar com os seus sonhos, visualizar o que você quer e manifestar o que deseja. aproveite o momento auspicioso e internalize o que você quer como se já fosse sua realidade!

Horóscopo de Câncer

Câncer, esse é um dia excelente para entrar em contato com o que não é físico ou concreto, pois o período da Lua Nova, onde tudo está mais sem luz, não significa pouca percepção. Na verdade, essa Lua Nova vem te chamar para se conectar com seu Eu Superior. É oportuno também dedicar mais tempo para seus hobbies e se envolver mais com a arte.

Horóscopo de Leão

Leão, escolha ser uma pessoa visionária, que enxerga além e não se deixa levar pela opinião dos outros. Entenda que você não precisa ficar provando nada para ninguém. Honre o que você sente e vá atrás do que te faz bem! O universo está te lançando esse convite.

Horóscopo de Virgem

Virgem, será que você tem colocado sua energia no que realmente faz sentido para você e onde você deseja chegar? Esse é o questionamento que os astros lhe fazem hoje. Esse momento é uma ótima oportunidade para acessar sua verdadeira identidade e focar no que você sabe que é importante para si.

Horóscopo de Libra

Libriano, se você estiver num trabalho ou situação que não é o que você gostaria, você tem a opção de dedicar pelo menos alguns minutos do seu dia ao que te eleva e interessa ao invés de ficar vibrando no pessimismo. E a partir do momento que você foca no que gosta, um pouquinho que seja, você começa construir aquilo que está alinhado a quem você deseja se tornar. Comece agora mesmo!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, o universo te faz o convite de revolucionar e abraçar toda a sua autenticidade. Os próximos dias serão poderosos para manifestar e materializar seus objetivos! Conecte-se com a energia dessa lua nova e faça o que for preciso no seu dia e de forma criativa.

Horóscopo de Sagitário

Com a Lua encontrando seu regente, Júpiter, faz com que muita coisa aconteça no seu dia. A animação e um monte de ideias borbulham tornando difícil decidir o que fazer e por onde começar. Uma coisa é certa: o lugar e as pessoas envolvidas têm que ser inspiradores, do tipo que poucas palavras e um olhar dizem tudo.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje o seu dia vem com muita energia e disposição, te ajudando a finalizar as atividades que se arrastaram ao longo dos últimos dias. É um momento oportuno também para dar inicia a algum projeto que você veio planejando nos últimos tempos. É hora de movimentar as coisas na sua vida, capricórnio.

Horóscopo de Aquário

Aquário, o universo te convida a mudar seu mindset. Pare de achar que tudo é impossível, porque na verdade, o impossível é apenas algo que não foi feito ainda. Comece a tentar fazer as coisas antes de achar que é realmente impossível. Aproveite essa energia da Lua Nova que traz o empurrãozinho necessário para começar.

Horóscopo de Peixes

A quarta-feira amanhece com a Lua entrando no seu signo, sendo esse um dia de maior contato com os sonhos, sua intuição e com a espiritualidade. O que você tem feito em relação a esses assuntos, pisciano? Esse pode ser o momento ideal para praticar mais sua espiritualidade e buscar mais por autoconhecimento. Comece compreendendo suas próprias emoções.