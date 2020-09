Horóscopo do dia 02/09: confira a previsão dessa quarta-feira (02/09)

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua quarta-feira de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 02/09 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia 02/09 para Áries – (21/03 – 20/04)

Um dia de muito movimento no seu trabalho, muitas coisas para serem resolvidas e finalizadas. Pode surgir algumas pautas desafiadoras de lidar, sugiro que resolva da forma mais prática possível sem muitas firulas. Vá direto ao ponto e segura essa energia explosiva dentro de si.

Horóscopo do dia 02/09 para Touro – (21/04 – 20/05)

Hoje é um dia que se deve priorizar o seu lado mais racional. Pode rolar um mix de sentimentos e apegos ao passado. Mas ativa aí sua razão e vá pelo certo, vá para frente. O passado já aconteceu e você não pode voltar no tempo. Concentre energias para criar um futuro inovador.

Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Os astros estão lhe convidando para você expressar a sua verdade hoje, de forma amorosa e sutil. Não é um dia para esconder o que pensa e o que sente. Desabafe, não fique acumulando pra si. É um dia excelente para os encontros de família.

Câncer – (21/06 – 22/07)

Hoje pode ser um dia de grandes oscilações emocionais. Saiba identificar quais são as suas reais necessidades e não dramatize à toa. Pare um momento para respirar, a ansiedade pode bater, mas lembre-se de que você é quem está no controle da sua vida!

Leão – (23/07 – 22/08)

Há muita energia criativa à sua disposição hoje para planejar um futuro incrível. Se concentre em agir! É o período de alavancar no seu trabalho. Hoje pode haver um leve nível de estresse, mas não se deixe contaminar por esse sentimento.

Virgem – (23/08 – 22/09)

Ei! Faça uma pausa no seu dia hoje e busque se divertir mais. Se reinvente! Você estará passando por processos poderosos de mudanças, deixe a sua individualidade brilhar sem receio. Seja você mesma e não o que os outros querem que você seja!

Libra – (23/09 – 22/10)



Evite agir por impulso hoje, dê uma controlado no seu lado explosivo e ative a sua sabedoria emocional. Hoje é um dia que vai lhe exigir muita atenção aos detalhes. Não deixe que pessoas negativas e com segundas intenções abusem da sua boa energia!

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Que tal tirar uma horinha hoje para (re)planejar a sua rotina? Há essa necessidade de pensar melhor sobre ela. Teste acordar mais cedo para tomar um café da manhã com tranquilidade ou para fazer algum exercício físico. É indispensável o cuidado com si mesma.

Horóscopo do dia 02/09 Sagitário (22/11 – 21/12)

A energia para o seu dia de hoje traz um astral de alegria e otimismo. Tarefas, decisões ou projetos realizados hoje tendem a dar muito certo. Hoje o dia está com um clima de abundancia, por tanto maior e melhores negócios podem ser fechados hoje. Aproveita a energia expansiva do seu dia!

Horóscopo do dia 02/09 para Capricórnio (22/12 – 20/01)

Os astros estão a seu favor no quesito finanças. É um ótimo dia para fazer movimentações, comprar ou vender algo. Mas use de seu bom senso e só faça aquilo que é realmente necessário, nada de movimentar o seu dinheiro só por movimentar.

Aquário – (21/01 – 19/02)

O dia de hoje conta com maior capacidade de criar alternativas inovadoras para as tarefas do seu trabalho. Abra espaço para um projeto mais ousado, será compensador! Nada de ficar no mais do mesmo, saia da caixinha e veja do que você é capaz!

Peixes– (20/02 – 20/03)

Hoje a Lua fica Cheia no seu signo, onde tudo transborda e chega no seu ápice. O dia está intenso, por tanto tenha cuidado extra com as frustrações e ansiedade. A sua libido e humor estarão alterados. Emoções, desejos e intuição super aflorados. É um período de realizações e concretizações.