Horóscopo do dia (02/12/2020): previsão de quarta-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a sua quarta-feira, 2 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Se dissipe dos pensamentos negativos, principalmente em momentos desafiadores. Seja forte e não permita que problemas do seu dia-a-dia interfiram no seu humor e felicidade. Hoje é um dia para manter a vibração alta e se dedicar ao seu bem-estar!

Horóscopo de Touro

Use a tecnologia a seu favor, hoje principalmente, ela pode ser a sua maior aliada para desempenhar tarefas de trabalho. Não sofra à toa! Esse também é um excelente dia para aquelas atividades que lhe dão prazer, faça tudo o que te agrada. Os astros prometem um dia leve e otimista.

Horóscopo de Gêmeos

Você que costuma ser muito racional, tenha em mente o quanto é bom e libertador libertar o coração e segui-lo, vivendo sem medos! Deixe a emoção tomar conta um pouco. Nesse dia faça algo completamente fora do que você costuma fazer, sinta essa liberdade!

Horóscopo de Câncer

A energia da lua cheia chega no seu signo hoje, expandindo os sentimentos, as emoções e a intuição. Tudo estará mais aflorado pra você! Esse é um momento especial para estar em família ou com pessoas mais intimas. O cuidado com seu lar é muito gratificante, bem como as questões alimentares!

Horóscopo de Leão

Pare um momento para refletir o quão o passado se faz presente na sua vida. Não deixe que isso seja algo frequente. Vire a página onde tudo que lhe causa traumas e chateações não exista mais. Caminhe com o olhar para o futuro e não para o passado. Vai confiante e com esperanças.

Horóscopo de Virgem

Os astros pedem para agir com sabedoria diante suas finanças, portanto previna-se. Melhor não arriscar o seu dinheiro em qualquer proposta que aparecer, espere mais, procure mais e estude outras possibilidades. Aproveite o inicio do ultimo mês do ano para se organizar e fechar o ano sem pendencias!

Horóscopo de Libra

As energias que pairam no ar estão totalmente voltadas a seu favor, aproveite! Esse é um excelente período para dar um boom em sua carreira e projetos. Os holofotes estão voltados para você! Se prepare para lançar o seu curso ou a sua marca, comece novos estudos que você sempre teve vontade e divulgue seu trabalho!

Horóscopo de Escorpião

Esse é um momento de firmar seus sonhos e estrutura-los, começar a pisar em solos firmes. Fortaleça suas raízes e transforme os seus talentos em aliados preciosos, aposte mais neles! É um mês de grande magnetismo e poder pessoal, vai fundo naquilo que você acredita.

Horóscopo de Sagitário

Com a entrada do planeta Mercúrio no seu signo hoje, você tende a ficar um pouco mais lógico e racional, há uma expansão da mente e do intelecto, momento favorável para estudos e provas. Serão dias de maior comunicação e curiosidade, explore tudo o que ainda não foi explorado por você!

Horóscopo de Capricórnio

Se prepare para o que vem por aí, pois a sua vida financeira tende a decolar! Mas, como bom capricorniano, tudo é com muita dedicação, paciência e tempo. Saiba fazer o investimento certo e ter muita responsabilidade com o que escolher. É um momento de ter maior consciência e pés no chão!

Horóscopo de Aquário

Comece uma reforma intima, olhe pra dentro e perceba o que é necessário mudar, transformar e desapegar! Para que você conquiste algo, é necessário estar em paz consigo mesmo antes. Se joga nos romances, há grandes chances de alguém muito maneiro aparecer e você passar o ano novo a dois!

Horóscopo de Peixes

É tempo de encerramentos, fins de ciclos. Reflita sobre qual capitulo importante da sua vida tem que ser concluído para começar um novo. Os astros indicam que no profissional você se sentirá muito mais alinhado com seus sonhos e desejos. Talvez isso lhe dê medo, mas também lhe trará coragem!

