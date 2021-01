Horóscopo do dia (03/01/2021): previsão para seu signo hoje

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje seu domingo, 3 de janeiro 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Previsão do horóscopo do dia 03/01/2021

Confira a seguir como será o domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 03/01.

Horóscopo de Áries (21/03 – 20/04)

Embora a sua saúde pudesse estar melhor, a vida ainda tem muitos pontos positivos para os arianos nesse dia e nos próximos. Os astros mostram que você está no meio de um ápice profissional, os dias parecem bons para a sua carreira. Comece hoje pensando quais serão suas metas para esse mês que está muito auspicioso para alcançar o sucesso!

Horóscopo de Touro (21/04 – 20/05)

A lua faz um aspecto favorável com Urano, que está no seu signo, fazendo com que sua manhã comece com total clima de desapego e descondicionamento. Esse é um dia pra você se sentir leve e despreocupada, encorajada também para falar sobre suas emoções reprimidas. Aproveite esse momento para surpreender seus afetos com algo inusitado!

Horóscopo de Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sua saúde está muito boa e tende a melhorar, mas mesmo assim é importante manter os cuidados e não relaxar! Sua área amorosa está com sorte nesses próximos dias, os astros preveem muita felicidade nas relações e se você estiver solteiro, esse dia pode trazer oportunidades de romances felizes!

Horóscopo de Câncer (21/06 – 22/07)

Encontre em si sua força interior, encare seus medos e angustias e nunca abaixe a cabeça perante essas dificuldades! Lembre-se sempre que a sua maior força está naquilo que te amedronta. Esse é um dia para ativar sua autoconfiança, levantar a cabeça e seguir em frente. Aproveite cada oportunidade de mudar e se renovar.

Horóscopo de Leão (23/07 – 22/08)

Os astros mostram muitos pontos positivos nesse dia. A sua vida amorosa está excelente. Se você está solteiro, logo menos você sentirá uma melhora nessa área da vida! Esteja disposto a conhecer pessoas diferentes e fora do padrão que você buscava. Além disso, você ganhará destaque, as pessoas irão reconhecer que você está dando o seu melhor por elas!

Horóscopo de Virgem (23/08 – 22/09)

Neste dia, com a lua passando pelo teu signo, você estará mais crítica e analítica do que o habitual. Além disso, estará mais realista e tudo o que é simples e funcional vai te parecer mais atrativo. Opte sempre pela praticidade! Por isso, aproveite para organizar os assuntos de sua vida, incluindo sua casa.

Horóscopo de Libra (23/09 – 22/10)

Curta esse domingo com cuidado e responsabilidade, opte por programas mais tranquilos, pois isso será necessário para você repor suas energias para o inicio de uma nova semana. Coloque seu sono em dia para aliviar qualquer nervosismo, assim você também se sentirá mais disposta a realizar tudo o que precisa.

Horóscopo de Escorpião (23/10 – 21/11)

Fique esperta, pois sua saúde irá precisar de mais cuidados a partir de hoje, então descanse e relaxe mais. Organize seus dias sempre com uma pausa de relaxamento. Isso vai te ajudar a manter sua energia alta e com mais disposição! Ano novo, rotina nova, hábitos novos. É um momento necessário para o autocuidado!

Horóscopo de Sagitário (22/11 – 21/12)

Esse é o momento para você agir do seu jeito, desde que não seja autodestrutivo. Os outros são sempre importantes sim, mas você não vai precisar da aprovação deles. Assuma o controle da sua própria vida agora, antes que terceiros a controle por você. É tempo de buscar mais pela sua autonomia.

Horóscopo de Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Hoje os astros prometem aos capricornianos momentos de maior afeto e harmonia entre os casais. Todo tipo de encontro estará beneficiado aqui. Para os casais que possuem alguma diferença entre si, alguma intriga mal resolvida, é um bom momento para resolverem suas discordâncias!

Horóscopo de Aquário (21/01 – 19/02)

Você se sentirá em um período forte de independência pessoal, sendo responsável pela sua felicidade, então comece a agir para que ela acontece e que seja coerente com suas expectativas. Se as condições não forem favoráveis, mude-as. Nesse momento não será necessário consultar opinião de terceiros e nem se preocupar com o que elas pensam.

Horóscopo de Peixes (20/02 – 20/03)

Este é um período auspicioso para desenvolver o seu poder pessoal, ter mais iniciativa e criar a realidade que você tanto quer! Os astros estarão a teu favor! Isso não é egoísmo, trata-se apenas do ciclo em que você está agora. Então faça as mudanças necessárias para a sua felicidade.