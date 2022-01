Horóscopo do dia (03/01/2022): previsão para segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 03 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 03 de janeiro de 2022, segunda.

Veja também o horóscopo de janeiro de 2022

Horóscopo de Áries

Ariano, neste dia os astros querem te mostrar a importância e os benefícios de ser mais gentil, paciente e acolhedor, consigo e com os outros ao seu redor. Nesta segunda-feira coloque como meta do seu dia a gentileza e a paciência e verá como o retorno será positivo!

Horóscopo de Touro

Taurino, nesta segunda-feira os astros te chamam para abrir a sua mente, pensar além, deixando a teimosia de lado e se permita acreditar que 2022 vai ser ainda mais incrível do que você é capaz de imaginar! Seja gentil, sorria, fale sobre assuntos gostosos e felizes, incentive mais os sonhos dos outros. Você pode ser um canal importante para alguém hoje.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje é um dia para ter foco, portanto coloque sua energia no que te faz bem e não no que te desgasta. Essa semana traz a necessidade de ter ações e atitudes mais conscientes. É preciso que tenha muita claro o que deseja fazer e que faça pensando nas consequências (boas e ruins).

Horóscopo de Câncer

Canceriano, a sua primeira segunda-feira do ano traz um tom fortíssimo de romantismo. Hoje a sensibilidade está mais latente, o amor paira pelo ar e a empatia se faz indispensável! Muitas emoções podem tomar conta do teu ser, é importante saber lidar com elas e saber diferenciar o que é seu e o que vem do outro! Curta o dia com o seu amor.

Horóscopo de Leão

Os astros vêm te ensinar que é preciso falar de forma otimista sobre tudo o que você deseja viver e expandir, realizar e revolucionar na sua vida ao longo deste novo ano, leonino. Essa é a primeira segunda-feira de 2022, portanto, comece com otimismo e enxergando todas as boas possibilidades que pode viver!

Horóscopo de Virgem

Virgem, sua segunda-feira está super favorável para os passeios, as amizades, as conversas, eventos culturas ou coisas ligadas à informação e conhecimento! Se precisa tornar algo público, esclarecer ou desmentir algo aproveite porque os ventos sopram a favor! Nos relacionamentos, há muita receptividade.

Horóscopo de Libra

Libra, o universo está se comunicando com você o tempo todo, portanto, observe e reflita profundamente sobre tudo o que vier à tona neste dia: coisas, pessoas, conversas que te tocam. Também é um bom momento para cuidar mais do seu bem-estar. Tire um tempo para si, para fazer o que gosta!

Horóscopo de Escorpião

Nesta primeira semana do ano, as transformações estão favorecidas, escorpiano! Se pretende restaurar algo em casa, fazer um conserto, ou até mesmo uma reforma interior, esse período será proveitoso. Se existe um hábito que pretende mudar, aqui é o momento propício para que consiga mudar e permanecer na mudança!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, hoje os astros te desafiam a aprender a lidar com seus sentimentos e frustrações de forma madura! É preciso entender que a vida não segue o caminho esperado e que isso não significa que tudo deu errado. Tenha cuidado para não repetir erros por pura teimosia.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje a Lua encontra com a Deusa do amor, Vênus, no seu signo, fazendo com que seu dia comece bem e com bom humor! Se possível, levante mais cedo e adicione um pouco de romantismo aos primeiros momentos de contato e relação com o outro. Agrade o outro ou busque coisas que agrade a si mesmo.

Horóscopo de Aquário

Uma forma muita especial de iniciar a sua primeira semana do ano é procurando manter sua energia elevado ao longo do dia, aquariano. Procure evitar ficar falando demais sobre assuntos densos, e direcionar seus pensamentos e palavras para todas as coisas boas que você deseja viver! Lembre-se que temos uma Lua Nova no céu que proporciona os bons começos.

Horóscopo de Peixes

Nesta manhã, momentos de inspiração e imaginação estarão em alta. Inclusive é aconselhável que, antes de dormir, coloque papel e caneta ao lado da cama, para o caso de acordar com uma grande ideia. Se está trabalhando, poderá se beneficiar desta inspiração, levando-o a ter uma intuição sobre as direções a tomar.