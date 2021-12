Horóscopo do dia (03/12/2021): previsão de sexta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 3 de dezembro de 2021, sexta, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

A energia da Lua Nova já vem reverberando, fazendo com que seja um momento muito poderoso para manifestar e co-criar o que você realmente deseja realizar na sua vida a partir de agora. Acredite em seus sonhos e crie movimentos e ações que te ajudem a alcança-los!

Horóscopo de Touro

A semana vai se finalizando com o emocional um pouco balançado por aqui! Tenha muito cuidado com as energias de melancolia e dramatização, touro. Tudo pode estar muito a flor da pele para você hoje, não engula o choro, coloque-o para fora! Mas também saiba se renovar, encontrando sempre uma fortaleza.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, esse é um momento necessário para questionar: o que te nutre e te faz sentir bem? Quais suas necessidades emocionais? Você tem suprido elas? Reflita sobre isso! Quando se tem clareza e entendimento sobre coisas do nosso interior, tudo a nossa volta, na nossa vida, fica mais fácil de entender. Não fuja de seus próprios mistérios.

Horóscopo de Câncer

Seu final de semana vem com tudo… Foco, força, coragem e ímpeto! A energia é de movimento e muita vontade, aproveite. É tempo de avançar, de ir em frente nos seus projetos, ideias, sonhos, estudos, em tudo que está aí nos seus planos. Porém, tenha cuidado com essa velocidade toda, a pressa e o imediatismo pode ser um problema!

Horóscopo de Leão

Leonino, preste atenção na sua intuição hoje! Sua sensibilidade e capacidade de captar os sinais do universo vão estar aguçadas nesta sexta, principalmente no período da manhã, que é o momento que estamos mais tranquilos e descansados. Conecte-se com seus sonhos e com a sua espiritualidade, tenha um dia mais leve.

Horóscopo de Virgem

Nessa lunação que está para iniciar, é importante que você atenda às suas necessidades emocionais, pois é fundamental para cultivar alegria em suas jornadas. É tempo de aprender a olhar para si, para dentro, para seus sentimentos. Aceitar as emoções que vem à tona, saber exteriorizar aquilo que sente e acolher o que pode parecer mais desafiador.

Horóscopo de Libra

nesta sexta procure manter a sua frequência elevada, se conecte com a sua espiritualidade e tenha certeza de que está criando coisas incríveis e maravilhosas na sua vida! Faça tudo com muito amor, empenho e carinho. Por volta do meio dia é importante ter cuidado com a sua alimentação e com situações que possam te causar chateações.

Horóscopo de Escorpião

A dica para ter um dia mais tranquilo é, se puder, transfira para outro dia a resolução de problemas, reuniões importantes e coisas do tipo, o clima não está muito para acordos e isso pode te estressar, afinal, você estará sem paciência para enrolações. Muita atenção com o imediatismo, procure relaxar mais hoje,

Horóscopo de Sagitário

Dia tenso para os sagitarianos, principalmente lá pelo período da tarde e noite, podendo ter maior dificuldade de relaxar. Uma certa inquietude pode dominar o seu emocional, dificultando o foco e até mesmo um sono revigorante ao anoitecer. Sabendo disso, tente introduzir hábitos relaxantes ao longo do seu dia e comidas mais leves é importante. Evite se estressar.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, hoje os astros vêm inspirar consciência de suas próprias necessidades emocionais, por isso é importante você agir com mais calma e paciência no convívio com as pessoas a sua volta! Não precisa tomar as dores dos outros, não precisa comprar briga nenhuma, esses conflitos que surgirem são passageiros e não valem a pena!

Horóscopo de Aquário

Dia de bastante otimismo e diversão por aqui. Os nativos de aquário estarão recebendo uma dose extra de autoestima, desejando reconhecimento dos seus feitos! O entusiasmo é uma característica forte para este dia, impulsionando-o a conquistar um patamar de destaque! Esteja onde você tem a certeza de que é querido e reverenciado.

Horóscopo de Peixes

O Universo vem te pedir atitude, pisciano, tanto em relação ao seu profissional quanto a sua vida amorosa. Alguns aspectos que acontecem no céu hoje podem deixar você irritado com aqueles trabalhos e romances lentos, enrolados. Portanto, tome uma atitude ao invés de ficar esperando o outro, mas tente agir com tranquilidade e mantendo o equilíbrio.

