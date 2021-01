Horóscopo do dia (04/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a sua segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries (21/03 – 20/04)

Os astros preveem mudanças a caminho! mas você terá que se moldar as novas rotinas e hábitos. Mas não tenha pressa, é tudo questão de tempo, vai mudando as coisas a sua volta de pouquinho. Tenha paciência também para aceitar algumas coisas das quais você não está muito habituada. Mas se as mudanças forem da sua vontade, abra a mente para aceita-las!

Horóscopo de Touro (21/04 – 20/05)

Com tolerância e menos teimosia de sua parte, tudo tende a entrar no seu devido eixo, fazendo com que os pequenos problemas sejam superados e abrirá portas para novas soluções e resoluções de problemas maiores. Por tanto, busque ser mais flexível consigo mesma e se abra para as opiniões alheias.

Horóscopo de Gêmeos (21/05 – 20/06)

Os astros te reservam um ótimo dia! Pois graças a sua criatividade, sagacidade e empenho, você irá se destacar e servir como inspiração no seu meio profissional, onde você irá motivar seus colegas de trabalho! Por tanto, siga valorizando o seu potencial e agregue cada vez mais autoconfiança no seu trabalho!

Horóscopo de Câncer (21/06 – 22/07)

Se estiver pensando em investir suas economias em um negócio, é melhor dar uma estudada mais profunda e pesquisar mais algumas outras opções antes de tomar alguma decisão definitiva! Convém avaliar os prós e contras de todas as possibilidades. Se necessário, dê uma segurada na ansiedade e aguarde mais algumas semanas!

Horóscopo de Leão (23/07 – 22/08)

É o momento de você exercitar o seu espirito de compreensão e pratica-lo. Pare de olhar para o seu próprio umbigo e achar que seus problemas são maiores que o do outro. Ative a grande generosidade que existe dentro de você e seja mais empático se colocando no lugar do outro. Tudo que vai, volta. Toda ajuda dada, será uma ajuda recebida!

Horóscopo de Virgem (23/08 – 22/09)

É importante manter suas emoções em equilíbrio para assim ter mais serenidade para tomar algumas decisões. Busque a cima de tudo priorizar sua saúde emocional e o seu bem-estar consigo mesma. Para você, virginiana, é indispensável uma rotina equilibrada, pois só assim você consegue fluir melhor e ser mais produtiva!

Horóscopo de Touro (23/09 – 22/10)

Epa! Tenha cautela com a sua vida amorosa, em especial hoje que você pode estar mais explosiva, com zero paciência para lidar com intrigas. Cuide pra não acabar colocando mais lenha na fogueira e só piorar as coisas. A dica para esse dia é: pense duas vezes antes de falar ou reagir às situações!

Horóscopo de Escorpião (23/10 – 21/11)

Esse dia, principalmente na parte da tarde, os astros lhe presenteiam com bons ventos que sopram a favor de negócios, trabalho e até reformas e consertos em casa. Esse é um daqueles dias bons para atividades mais lentas e burocráticas. Se estiver pensando em comprar um carro ou até mesmo uma casa, ótimo dia para fechar um bom negócio!

Horóscopo de Sagitário (22/11 – 21/12)

Opa, fique atenta com os gastos, sobretudo supérfluos, pois a tendência hoje é de flutuação financeira. Segura o impulso de comprar! Talvez ocorra a falta de apoio vindo daquela pessoa que você mais contava. Mas relaxa, é um momento apenas. Cuide também no relacionamento, pois há uma expectativa afetiva que pode não se concretizar.

Horóscopo de Capricórnio (22/12 – 20/01)

Aproveite este dia para negociar itens, compras, contratos, detalhes de negociações comerciais ou processos descritivos de algum planejamento que demanda flexibilidade. Esse é o melhor momento, use toda a sua lábia e poder convencimento! Se mostre confiante e as pessoas te verão com muita credibilidade.

Horóscopo de Aquário (21/01 – 19/02)

Sabe aquele problema que está te incomodando e que não sai da sua mente? Analise com muita calma! É sempre bom contar com laços familiares nessas horas, pois terão um peso muito significativo para você nesse momento. É melhor ponderar bem e pedir o auxílio de alguém de fora do problema para você tomar a sua decisão final.

Horóscopo de Peixes (20/02 – 20/03)

Essa pode ser um dia meio estranha do qual você irá despertar pela manhã com uma sensação de tristeza e melancolia. Pode ser também que você se sinta mais distraído, por tanto convém redobrar a atenção em suas atividades e compromissos e focar no que deve ser feito no seu dia-a-dia; dessa forma não perderá a produtividade.

