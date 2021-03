Horóscopo do dia (04/03/2021): previsão para seu signo hoje

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua quinta, 04 de março, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Ariano, você que está sempre correndo, vai sentir o dia desacelerando hoje e tudo acontecendo de uma forma mais lenta hoje, o que vai ser ótimo para você! Aproveite para fazer tudo de forma mais racional, bem pensada e com boas estratégias. Avalie cada caminho. É bom ir devagar as vezes, pois as chances de você agir de forma mais assertiva serão maiores!

Horóscopo de Touro

Hoje você sentirá um empurrão dos astros para se movimentar e sair da inércia. É hora de se posicionar e fazer novas escolhas! Um novo caminho, uma nova possibilidade, se abre a sua frente. Vá com calma, sabendo o que tá fazendo, mas não deixe de ir! Você vai enxergar uma grande oportunidade de crescimento nos próximos dias.

Horóscopo de Gêmeos

Ah geminiano, chega de permanecer no drama, na postura de vítima. Esse esgotamento mental, emocional e físico pede inovação, movimente as energias pensando e, principalmente, agindo de maneira diferente. Chega de culpar o externo, assuma a responsabilidade da sua jornada! Os astros pedem uma reinvenção.

Horóscopo de Câncer

Os astros lançam para você o chamado para se aventurar, romper padrões, se permitir desfrutar dessa louca e mágica aventura que é a vida. Porém, não se afobe pelo futuro, mantenha a mente no aqui e no agora, aprendendo e aproveitando a jornada, um passo de cada vez. É hora de inovação, reinventar-se, desconstruir aquilo que te limita, libertar a tua versão mais autentica, com confiança e consciência!

Horóscopo de Leão

Leonino, é hora de mostrar seus talentos para o mundo, com confiança e coragem. Saiba que cada ação sua conectada com a sua essência pode inspirar o outro a viver a própria essência e verdade também! Você pode ser uma fonte de inspiração e referência para muita gente. Aproveite esse potencial de rompimento com os velhos padrões mentais e reavalie onde e quando você precisa colocar limites para respeitar seus princípios e valores!

Horóscopo de Virgem

Virginiano, a dica do dia é aproveitar o momento para curar o que foi ferido. Não é algo automático, é preciso estar disposto a fazer o trabalho necessário. No entanto, a energia colocada nessa direção durante este período tende a produzir bons resultados.

Horóscopo de Libra

Esse será um momento de reavaliar a forma como você tem agido e aplicado seus talentos no mundo, separar aquilo que realmente importa na sua jornada daquilo que é mera distração é necessário. Com discernimento e confiando em sua sabedoria, aproveite as ideias novas que estão surgindo! Aprenda a se valorizar mais, sabendo dizer não para aquilo que não agrega em sua evolução!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, entenda que sem o reconhecimento das suas sombras não há autoconhecimento. Medo, frustração, insegurança, raiva, controle, posse, enfim, há tantos aspectos que podem habitar o seu inconsciente e que quanto mais reprimi-los, mais ganharão força. Desapegue do controle e permita-se fluir pelos próximos dias. Desapegue de tudo o que te limita, enxergando as limitações como oportunidades de expansão. Os astros estão te levando a isso!

Horóscopo de Sagitário

Hoje a Lua entra no seu signo, trazendo uma energia de leveza, carinho, amor, empatia e otimismo para a sua vida! Aproveite o momento para pôr pra fora suas emoções, pensamentos, medos e busque o perdão, cure o seu passado. Não fique carregando mágoas daquilo que já foi. É hora de transformar o mundo no seu lar.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, ares de inovação estão lhe rondando. Abra-se para novas ideias e ouse trabalhar para concretizá-las. Use sua sabedoria interna e a estratégia mental para superar os desafios e concretizar seus projetos. Há nos céus muito renovação mental e chamado para realização. Entre em ação! Saia da caixinha, seja ousado e voe em direção aos seus objetivos!

Horóscopo de Aquário

A segunda dos aquarianos amanhece com uma ótima energia para quem quer começar uma semana obtendo resultados! A diplomática da Lua em Libra está plena e encontra Saturno, que está no seu signo, a tempo de colher o que foi plantado com dedicação e responsabilidade. Leve os compromissos assumidos a sério! Esse é um momento de amadurecer ideias.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, é hora de dissolver todo medo, desânimo, insegurança e tudo mais que te mantém na inércia. Tenha coragem de olhar para realidade, confiando na sua capacidade de concretizar os anseios da tua Alma, confie em si mesmo! Saiba que você tem o poder de tomar decisões criativas e inovadoras para chegar onde deseja. Seja mais amoroso consigo mesmo e com a sua jornada.

