Horóscopo do dia (04/12/2020): previsão de sexta-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo de hoje está logo abaixo. Então planeje a sua sexta, 04 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Horóscopo de Áries

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os astros indicam que algumas mudanças necessárias e positivas estão para acontecer na sua vida, pode ter certeza que você entrará em 2021 transformado! Esteja atento, pois o universo está a todo momento indicando os caminhos e trazendo as oportunidades, não fica aí moscando!

Horóscopo de Touro

Seu dia pode ser bem empolgante, mas tenha uma atenção na parte da noite, o momento não está mais para muitas interações. Talvez sinta que tudo parece urgente. As mudanças de planos repentinas desestabilizam e te deixam com uma energia de ansiedade. O melhor a se fazer é adiar os compromissos para o dia seguinte.

Horóscopo de Gêmeos

Sextou com muito vigor e animo para os geminianos! Seu fim de dia promete ser muito estimulante para conversas, falar das ideias e ser ouvido. Aqui a interação com as pessoas flui espontaneamente, o que pode ser ótimo! Também é um ótimo dia para resolver situações que precisam de negociação.

Horóscopo de Câncer

Fique bem esperta com os “amigos” a sua volta, não saia por aí falando abertamente da sua vida e de seus planos, não seja tão ingênua, principalmente no setor profissional, ok? Guarde para você aquilo que é valioso e só compartilhe com pessoas mais intimas.

Horóscopo de Leão

Logo pela manhã a lua entra no seu signo, sendo um momento importante de valorizar e fazer atividades que te dão prazer e satisfação. É um ótimo período para dar vazão àquilo que você gosta, mas que não tem tanto tempo para se dedicar. Divirta-se hoje. Explore o seu potencial criativo!

Horóscopo de Virgem

Cuide melhor da sua saúde, pois ela pode ficar abalada com esses estresses de fim de ano. Não permita que toda a correria te cause mal estar. Lembre-se sempre de se pôr em primeiro lugar e tirar momentos para cuidar de você! Hoje pode ser um dia delicioso para ir ao massagista e relaxar.

Horóscopo de Libra

É importante estabelecer várias metas, você não precisa ficar sempre em cima do muro, só saiba se planejar e não ficar mudando de ideia a todo momento para não se dispersar no meio do caminho. Fique atenta para não ser passiva demais e deixar que os outros te manipulem e escolham por você.

Horóscopo de Escorpião

Esse é um dia lindo e inspirador onde o seu lado mais altruísta e solidário estará em alta, aproveite essa energia para levar alegria, leveza e carinho para pessoas que você gosta e principalmente aquelas que estão passando por momentos difíceis. Dê atenção e cuidado para quem você ama.

Horóscopo de Sagitário

Talvez você comece o dia já meio exausta, com a sensação de que não descansou durante a noite, mas fica realmente difícil relaxar quando se te uma agenda cheia de atividades que exigem atenção e produtividade. Pega mais leve! Cuidado com as exigências que vem muito das pessoas próximas também. Tente planejar ao máximo o seu dia!

Horóscopo de Capricórnio

Sua manhã pode iniciar com um certo mau humor que domina os ambientes, tenha cautela também com as exigências para a realização das tarefas. Faça tudo de forma mais tranquila hoje, desde comer alimentos mais leves e facilmente digeríveis e usar roupas mais simples e confortáveis e de cor suave, farão a diferença no seu dia!

Horóscopo de Aquário

Às vezes é necessário fazer algum sacrifício, abandonar algum hábito, para que consiga alcançar algo muito desejado. Pense sobre o que você tanto deseja e o que vem te impedindo e limitando de alcançar isso. Talvez seja o momento para realizar alguns cortes na sua vida! Aproveite o período que está propenso aos desapegos.

Horóscopo de Peixes

É importante que tenha convicções sólidas para que você não seja facilmente influenciado pelo seu entorno. Seja gentil sim, mas seja firme. O seu dia pode parecer um pouco lento e confuso hoje, por tanto tenta agir com sabedoria e paciência. Todo cuidado é pouco.

Visite meus instagram para outras informações astrais: @salada.mystica