Horóscopo do dia (04/12/2021): previsão de sábado

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 4 de dezembro de 2021, sábado, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Ariano, você precisa aproveitar os movimentos astrais do dia, principalmente por ser dia de Eclipse Solar, para expandir sua mente, sua consciência e seus horizontes, vendo novas possibilidades e oportunidades! Reflita sobre o que precisa ser alterado na sua vida e encare com otimismo e leveza!

Horóscopo de Touro

Você, nativo de touro, pode se sentir um pouco inseguro e ansioso com seus sentimentos neste dia. Portanto, hoje você está sendo convidado a refletir sobre a forma como está levando suas relações intimas, principalmente no sentido de não anular a si mesmo para agradar a outra pessoa.

Horóscopo de Gêmeos

Neste dia os geminianos podem ficar um tanto quanto mal humorados devido ao evento astral do mês: o Eclipse Solar. Esse é um dia bem desafiador no quesito sentimentos e relações, então tenha cautela ao lidar com alguma situação mais tensa e muito cuidado ao se expressar também! Saiba reconhecer que é impossível ter controle de tudo.

Horóscopo de Câncer

Cuidado para não lidar de maneira muito infantil ao se deparar com coisas que não podem mudar de acordo com a sua vontade. Entenda que você não pode e nem consegue controlar tudo a sua volta! Esteja aberto as transformações que estão chegando na sua vida, porque tentar lutar contra elas apenas dificulta o processo e faz ser mais sofrido!

Horóscopo de Leão

Atenção com atitudes impulsivas e até mesmo rebeldes no dia de hoje. Tenha cuidado também para não deixar de lado a sua responsabilidade afetiva, é importante que saiba conversar ao se sentir incomodado ou desconfortável por uma atitude de alguém que você ama.

Horóscopo de Virgem

Neste dia os virginianos podem sentir um período de maior carência e com a autoestima vulnerável. Hoje a receptividade está diminuída, não agradando como normalmente aconteceria. Portanto, evite abordar temas mais sensíveis, se puder, fique mais na sua, virgem! A tendência é que surjam animosidades.

Horóscopo de Libra

Aproveite o clima do astral e reflita mais sobre a sua necessidade de maior liberdade dentro dos seus relacionamentos. Observe as vezes que você acaba se envolvendo em situações de dependência emocional e nem tem noção disso. Lembre-se sempre de priorizar a si mesmo.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, na medida do possível, pegue leve no período da manhã. Faça as coisas com mais calma e evite decisões, compras e ações muito importantes. É importante que traga amorosidade para suas ações, obrigações e para si! Lembre-se de se acolher e respeitar suas necessidades emocionais.

Horóscopo de Sagitário

Hoje acontece o casamento do Sol e da Lua no seu signo, configurando uma Lua Nova e, além disso, também acontece um Eclipse Solar. O momento é oportuno para fazer um balanço de 2021, de tudo aquilo que você planejou, traçou e desejou e depois iniciar suas metas e planos para o novo ano! Boas novas te aguardam!

Horóscopo de Capricórnio

O dia de hoje está muito favorável para se conectar com a sua intuição. Fique ligado, podem vir insights do que você gostaria de plantar na sua vida com essa Lua que está na fase Nova, que estimula justamente aos novos começos! É importante que fique atento com as finanças hoje. Evite pagamentos muito altos, transações, investimentos, etc, imprevistos do tipo podem rolar!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, escolha focar naquilo que te energiza e que te traz forças para realizar suas metas com amor, alegria e comprometimento. Cuidado com o que vem gastando sua preciosa energia e tempo! Reflita também sobre seu tempo de lazer: as atividades que você escolhe para esses momentos te incentivam a fugir da realidade e geram frustração quando é preciso voltar às obrigações? Que outras atividades poderiam ser igualmente prazerosas, porém mais energizantes?

Horóscopo de Peixes

Comece seu dia colocando no papel o que é preciso ser feito e estabelecendo suas prioridades, hoje os astros pedem organização, peixes! Pode ser bacana já fazer isso para os próximos dias também. O período da tarde está bem bacana para conversas, ideias, passeios e para resolver o que for preciso.

