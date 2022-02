Horóscopo do dia (05/02/2022): previsão dos signos para sábado

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse sábado, 05 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 5/02, sábado? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Acompanhe o Horóscopo de fevereiro de 2022: previsão para amor e trabalho

Horóscopo de Áries

Neste dia, pode acentuar a inquietação e a ansiedade, pois você pode se sentir confinado. Aquelas tarefas que requeiram muitas horas de dedicação devem ser adiadas para outro momento. Se houver discórdias nesse dia, é importante deixar também para outro momento. O clima está mais tenso e a inclinação é para os conflitos.

Horóscopo de Touro

Touro, é preciso foco para tomar as decisões que forem necessárias nesse sábado! O momento não é de dúvidas, muito menos ficar em cima do muro. Escolha aquilo que é bom para você, sem pensar muito. Várias possibilidades surgirão, mas não queira abraçar o mundo. Escolha focar em uma coisa de cada vez.

Horóscopo de Gêmeos

Neste sábado talvez você sinta um peso gigantesco nas suas costas. Isso pode te atrapalhar de alcançar ou vislumbrar o que você quer. É preciso tirar esse peso, pois boa parte dele não te pertence. Cuidado ao querer ajudar todos, algumas pessoas podem estar “montando” em você.

Horóscopo de Câncer

Câncer, hoje os astros te chamam para observar melhor o que te prende, o que te impossibilita de caminhar rumo ao que deseja. É o momento oportuno para tirar as vendas dos seus olhos e enxergar seus medos e dores, por mais dolorido que seja! Lembre-se sempre que você não está sozinho.

Horóscopo de Leão

Você vai fechar sua semana com chave de ouro com alegria, disposição e satisfação! Terá a sensação de estar tudo cumprido da melhor forma, isso será gratificante e te dará ainda mais motivação. Ótimo dia para estar em boas companhias.

Horóscopo de Virgem

Hoje é preciso ponderar muito bem suas ações, falas e escolhas, virginiano. Seu senso de justiça estará ainda mais aguçado, e ao se deparar com algumas barbaridades, você pode se sentir muito incomodado. É positivo defender aquilo que acha certo, sempre com um bom argumento.

Horóscopo de Libra

Libra, que tal tirar esse sábado para acampar, viver uma aventura, se conectar mais com a natureza e também consigo mesmo? O momento é auspicioso para acessar a sua espiritualidade e seguir sua intuição. Nesse dia, procure ter calma, busque a paz e o equilíbrio.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, a empatia, a bondade e a compaixão estarão em alta hoje. Portanto, ajude aqueles que aparecerem no seu caminho, pois o retorno será grande! Preste mais atenção nas pessoas a sua volta, saiba que você tem muito o que aprender através da experiência do outro.

Horóscopo de Sagitário

Os astros estão te concedendo um sábado leve, de amizade, com um ótimo astral. É dia de reunir com alguns amigos, comemorar a vida, as coisas boas que estão acontecendo para você e para eles. É dia de diversão, sagitário, então deixe as preocupações e as regras de lado um pouco.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, no dia de hoje não é apropriado fazer parcerias. O ideal é optar por tarefas mais individuais, pois serão mais otimizadas. Se os encontros ou atividades do dia não te favorecem, melhor não insistir, pois hoje muita coisa não será proveitosa e nem agradável.

Horóscopo de Aquário

Agora sim, aquário, as coisas vão andar de forma organizada e é oportuno para desenrolar as tarefas que estão estagnadas. O momento também é de colaboração, então trabalhe em equipe e ajude quem solicitar por você!

Horóscopo de Peixes

Pisciano, coisas podem voltar à tona do seu passado, principalmente uma pessoa ou algum sentimento. Mas cuidado com a ingenuidade, fique atento aos sinais e a sua intuição. Alguém também pode tentar te comprar com algum presente, fique de olhos abertos e não se deixe iludir!