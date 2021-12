Horóscopo do dia (05/12/2021): previsão para domingo

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 05 de dezembro de 2021, domingo, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Neste domingo, observe quais situações te fazem sentir preso ou sobrecarregado. Ao identificar, descubra como você pode encontrar mais leveza para realizar essas tarefas! Entenda que nem tudo precisa ser rígido, difícil e tenso. Tente sair um pouco do mental.

Horóscopo de Touro

Hoje o dia está bem favorável para comunicações, conexões, estudos e conversas! Há alguns aspectos mais desarmônicos no céu que podem fazer você sentir um embate entre a energia mental, e até uma sensação de auto cobrança, ao mesmo tempo que seu corpo pede um descanso maior. Respire fundo e não pira.

Horóscopo de Gêmeos

Estabeleça suas prioridades, geminiano! O que precisa ser feito hoje? Qual seu foco? Coloque isso no papel para te ajudar a direcionar seu dia e seus pensamentos! Saiba que o momento presente sempre está em paz. Saia da repetição mental e da ansiedade e se conecte com o agora! Só o agora importa realmente.

Horóscopo de Câncer

Esse domingo está super inspirador e favorável para conexão com as emoções, intuição e sonhos. Aproveite essa energia! Adiante o máximo de pendências e afazeres possível na parte da manhã, assim você pode pegar mais leve e fazer as coisas com mais calma e focar no que você ama realmente após o almoço!

Horóscopo de Leão

Neste dia acontece um aspecto desafiador no céu para os leoninos, portanto, nada de tratar assuntos mais tensos com atitudes arrogantes! Será mais proveitoso vestir a camisa da humildade e, quem sabe, escutando mais do que falando. Tome cuidado com as armadilhas do ego, já que o excesso de vaidade pode gerar prejuízos irreversíveis! Saiba que recuar pode ser uma estratégia interessante.

Horóscopo de Virgem

Racionalize as emoções medindo a consequência dos seus atos, virginiano. Se puder, postergue qualquer assunto conflitante, não caia em provocações! Tem coisas que não valem a pena enfrentar. Entenda que a sensibilidade, quando bem canalizada, gera resultados bastantes compensatórios! Não se deixe levar pelo negativismo alheio.

Horóscopo de Libra

Neste domingo a Lua forma alguns aspectos fazendo com que os librianos estejam mais sensíveis e tolerantes, mais abertos a estabelecer qualquer tipo de entendimento também. A empatia facilitará acordos, podendo ser bem proveitosa para tratar de assuntos mais delicados! No dia de hoje, introduza exercícios que ativem seu lado criativo.

Horóscopo de Escorpião

Com a Lua Nova acontecendo, os astros pedem que cuide mais dos assuntos familiares, tenha mais atenção para com sua família e observe como tem sido a relação e interação entre vocês. Hoje é um ótimo dia para convidar seu irmão ou irmã para um almoço, fazer uma ligação para os pais e avós e se sentir mais próximo deles.

Horóscopo de Sagitário

Paira no ar uma excelente energia para conhecer gente nova, fazer mudanças dentro de casa e tentar algo novo na sua rotina! Aproveite o momento oportuno também para cortar vínculos que mais atrapalham do que ajudam o seu progresso. Nesse dia fica mais fácil abrir mão do conhecido e se lançar em novas empreitadas. Anime-se e deixe ir o que se tornou obsoleto!

Horóscopo de Capricórnio

Nesse domingo, bons frutos podem chegar para você! Hoje e os próximos dias serão portais para que você colha os frutos e resultados dos seus esforços, todo o seu trabalho não foi em vão e nunca será. Os astros pedem para que você deixe o passado para trás, se preocupe menos com o futuro e viva mais o momento presente!

Horóscopo de Aquário

Estamos vivendo a última Lua Nova do ano. Essa fase sugere o início de um novo ciclo. Que tal desapegar de antigos sentimentos que só impede a receptividade do novo!? A clareza de sentimentos hoje fará com que tenha uma visão mais ampla das situações, inclusive analisando melhor experiências passadas, para traçar planos futuros.

Horóscopo de Peixes

Peixes, busque e encontre a sua força e independência, principalmente no campo emocional. No dia de hoje é importante que tenha muito cuidado com o seu orgulho, não fique controlando seus sentimentos, apenas deixe que suas emoções venham à tona e transbordem!

