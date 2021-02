Horóscopo do dia: previsão para 5 de fevereiro de 2021

Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje, 6 de fevereiro, com o horóscopo do dia.

Horóscopo de Áries

Tenha paciência e seja humilde ao ter que esclarecer mal entendidos hoje, muitas vezes podemos ser mal interpretados com nossas palavras, principalmente em período de mercúrio retrógrado, que afeta a todos. Deixe tudo muito bem explicado! Hoje é um bom dia para ação, confie na sua intuição que você sentirá o momento oportuno para agir.

Horóscopo de Touro

Taurino, o que negócio hoje é você tentar ficar bem relaxado para enfrentar possíveis tensões ao longo do dia, os astros indicam um clima de oscilação para você, de altos e baixos. Evite cobrar demais o outro e demonstre tolerância com quem pensa diferente e discorda de você. Hoje realmente não vale o desgaste e o estresse. Mantenha a postura e respire fundo!

Horóscopo de Gêmeos

Os astros vêm te aconselhar para procurar a ter mais firmeza em suas decisões e determinação nas suas atitudes. No momento, evite correr riscos ficando mais na sua. Fique cauteloso com as situações mal esclarecidas, pois mercúrio está retrógrado e pode gerar algumas dificuldades de comunicação entre você e algumas pessoas do seu convívio.

Horóscopo de Câncer

O universo está a seu favor e, em especial hoje, você receberá bons estímulos e energias para prosperar e ter seu trabalho reconhecido como você realmente merece! Mas fique ligeiro e atento, alguns empecilhos do dia-a-dia podem surgir para desafiar a sua força de vontade e testar sua determinação. Apenas siga dando o seu melhor nas tarefas do cotidiano profissional, fazendo uma coisa de cada vez.

Horóscopo de Leão

Aproveite o astral desse dia para mudar alguns hábitos, largar vícios e fazer mudanças que você precisa na sua rotina. Aproveite também para dedicar mais tempo cuidado mais de você e do seu eu interior. É um dia para ressignificar seus costumes e manias. Faça uma auto avaliação do que é importante manter e do que não é importante.

Horóscopo de Virgem

Ei virginiano! Evite perder a calma por qualquer coisa, não abuse da sua saúde mental e tente poupar sua energia. Tem coisas que não vale o desgaste que causam! É um dia para resolver todo e qualquer problema que está atrapalhando a sua caminhada em direção de seus objetivos, siga sua intuição e então saberá exatamente como conduzir!

Horóscopo de Libra

Cuidado para não expor a sua intimidade com pessoas não muito confiáveis, meça bem o que for falar, principalmente coisas mais sigilosas e com alguém que você não conhece muito bem. Se preserve mais! Procure manter a calma hoje, talvez algumas situações familiares podem ocasionar preocupações, paciência para resolver!

Horóscopo de Escorpião

Nesse dia, busque entrar em contato profundo com suas crenças e seu Eu interior para descobrir e entender melhor tudo o que está acontecendo com você, tenha paciência para encontrar essas respostas. Anote seus sentimentos, pensamentos e sonhos. Mas é preciso o autoconhecimento para compreender melhor a si mesmo!

Horóscopo de Sagitário

O dia dos sagitarianos será proveitoso, estarão com uma sensação boa de realização. Você se sentirá animado para compartilhar momentos felizes com aqueles que te quer bem! Excelente momento para marcar um jantar com amigos, festejar com familiares ou aquela pessoa especial que está com você, tanto nas glórias como nos momentos difíceis. Aproveite a vida!

Horóscopo de Capricórnio

Ótima fase para os capricas investirem em parcerias, sociedades, pois seus projetos tem tudo para dar certo, tendo alguém ao seu lado as coisas podem acontecer de forma ainda mais extraordinária. Nesse dia você estará com a criatividade a mil, aproveite! É um ótimo momento para romper com inseguranças sentimentais e profissionais.

Horóscopo de Aquário

O céu está lindo para os aquarianos. Invista na positividade! Um olhar mais amplo trará sabedoria para vencer, animadamente, qualquer obstáculo. Você estará mais aberto à colaboração para com outras pessoas e equipes. A hora do almoço pode ser um excelente momento para desenrolar assuntos pendentes, principalmente se envolverem a justiça!

Horóscopo de Peixes

O dia dos piscianos, principalmente mais de noite, poderá ser carregado a excesso de sensibilidade, resultando em uma vulnerabilidade emocional. Fique atento para não cometer excessos, seja por meio de bebida, comida e até na forma de expressar suas emoções. Cuidado também com alimentos que ingerir, pois pode não lhe cair bem, já que a digestão poderá estar mais lenta hoje!