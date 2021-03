Horóscopo do dia (06/03/2021): previsão de sábado

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 6 de março de 2021, hoje, sábado.

Horóscopo de Áries

Ariano, evite ficar chorando pelo leite derramado, pare de focar só no que já deu errado e perceba que ainda há outras possibilidades, há coisas boas para focar! Cuidado com essa teimosia de não querer enxergar o lado bom ou as coisas boas que ainda restam. É preciso desapegar dos acontecimentos passados.

Horóscopo de Touro

Você vem vivendo situações delicadas e muitas vezes insuportáveis, mas hoje é preciso tomar uma atitude, entenda que tais situações precisam ser ultrapassadas, finalizadas. Comece trabalhar a aceitação de uma finalização desse ciclo. É preciso deixar para trás o que passou e então se sentirá leve e disposta novamente.

Horóscopo de Gêmeos

Você tem um caminho próspero e longo pela frente. Use esse sábado para fazer planos, traçar uma estratégia e decidir qual de seus sonhos você quer materializar primeiro! Novos inícios, caminhos e oportunidades estão se abrindo pra você, está pronto? Não se preocupe com a inexperiência, pois quem tem vontade e disposição vai longe!

- PUBLICIDADE -

Horóscopo de Câncer

Hoje os cancerianos têm a chance de realizar aquilo que se proporão a fazer, pois paira no ar um clima de compromisso e dedicação. As emoções estarão mais sérias e contidas, por tanto, será comum se perceber racionalizando os sentimentos. Aproveite essa fase para riscar os itens da sua lista de pendências!

Horóscopo de Leão

Algumas surpresas o podem surpreender hoje, leonino. Será preciso lidar com calma e sabedoria, pois tende a acontecer coisas que irão trazer uma significativa mudança na sua vida. Deixe o ego de lado nesse momento, veja a essência e a simplicidade, pois você verá a necessidade de fazer alguns cortes emocionais!

Horóscopo de Virgem

Os astros hoje reforçam para você, virginiano, as boas vibrações e facilita a comunicação das suas emoções e a tradução do inconsciente. É bacana ficar atento aos insights, intuições e até mesmo aos sonhos que teve nessa noite e os que tiver na próxima noite. Mensagens do além podem vir até você!

Horóscopo de Libra

Libriano, hoje você sentirá uma grande motivação vinda “do nada”, mas é o universo te empurrando para entrar em ação, para se movimentar em prol do que acredita. Coloque seus pensamentos e ideias em ação, dê vida a eles! É hora de ter coragem, se posicionar diante dos conflitos e lutar pelo que acha correto. Se prepare para viver um sábado agitado!

- PUBLICIDADE -

Horóscopo de Escorpião

Os astros prometem um sábado feliz e harmonioso para os escorpianos. É tempo de otimismo, de comemorar a vida e pequenas vitórias, compartilhe momentos alegres com pessoas especiais, não perca mais tempo. Abra seu coração, deixe suas emoções virem, pare de querer controlar cada sentimento. Deixe transbordar!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, esse pode ser um sábado produtivo, onde você se sentirá muito inspirado a trabalhar, a ter ideias inovadoras para seus projetos. Pode ser um dia legal para começar a dar vida a um trabalho paralelo/pessoal. As portas estão abertas para seus sonhos!

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, com a lua entrando no seu signo hoje, as emoções podem sobressair as razões. É tempo de usar a energia da lua no seu signo para sonhar, criar e intuir. É um dia de maior sensibilidade, não contenha suas emoções! É um ótimo momento para finalizar um ciclo, um trabalho e coisas que estão pendentes!

Horóscopo de Aquário

Um aspecto que favorece a imaginação e a harmonia rola no céu para os aquarianos hoje! Aproveite para exercer seu lado criativo e artístico hoje, muita inspiração virá também através dos contatos com pessoas interessantes. Aproveite também para relaxar dos desafios e tensões da semana.

- PUBLICIDADE -

Horóscopo de Peixes

Pisciano, pode ser mais difícil de acordar e sair da cama nesse sábado. O ideal é não marcar nada importante para as primeiras horas do seu dia. Opte por não se forçar a nada, faça tudo de forma mais leve, se for possível, aproveite para descansar um pouco mais.

Acompanhe seu a previsão do horóscopo diário no DCI