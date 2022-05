Horóscopo do dia (06/05/2022): previsão dos signos para sexta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia de sexta, 06 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Esse é um período em que você estará muito assertivo em relação ao que quer e aonde quer chegar, ou seja, dia de conexão interna que ativa o poder de discernir entre o que deseja e o que precisa! Observando essa diferença, poderá agir para ser cada vez mais assertivo em relação ao seu propósito, Áries.

Horóscopo de Touro

Dia de clarividência, intuição e clareza! Fique atento, taurino, pois é possível ter nitidez sobre algo que estava se manifestando de forma oculta ou inconsciente. Momento em que as forças yin e yang se harmonizam, por isso aumentam o discernimento e o equilíbrio entre razão e a emoção.

Horóscopo de Gêmeos

Uma sexta repleta de realizações e satisfações para os geminianos. Neste dia você poderá alcançar muitas coisas das quais veio batalhando, ou então, pelo menos chegará ainda mais perto. Também receberá boas notícias e excelentes propostas. Se surgir uma nova oportunidade, saiba que é positivo aceitar!

Horóscopo de Câncer

Essa é uma sexta-feira cheia de amor para dar, afetos e carinhos para trocar. Aproveite o dia para estar com quem é especial para você, canceriano, pois será bem importante para o seu momento atual de vida. Alguém poderá te ajudar ou trazer boas ideias para te incentivar em algum trabalho ou novo projeto profissional!

Horóscopo de Leão

A sua sexta pode começar um pouco exaustiva, sabe quando a gente acorda já cansado? Sentindo que o dia não vai ser tão bom como gostaria? Mas a verdade é que, agora que você sabe disso, o seu dia está em suas mãos! Você que vai ditar qual será a energia desta sexta-feira. Você pode escolher ficar aí na derrota, ou pode optar por agir e começar sua manhã já diferente.

Horóscopo de Virgem

O maior conselho que os astros podem lhe dar para essa sexta-feira é: cuide das suas finanças! Reorganize suas planilhas financeiras, repense algumas compras e crie metas para o seu mês. Não é hora de deixar tudo solto e gastar sem pensar, mas também é não interessante ficar se privando de tudo com medo de faltar grana no fim do mês. Encontre um equilíbrio, estabeleça alguns limites.

Horóscopo de Libra

Talvez essa madrugada seja intensa, pode rolar insônia e o sono não vir nunca. Reflita, libra: quais preocupações, medos ou problemas que estão tirando seu sono? Será que você não está dando tudo de si para algo ou alguém e com isso acabando não dando nada para si mesmo? Olhe mais para as suas necessidades emocionais e físicas!

Horóscopo de Escorpião

Se você vem de dias difíceis, cheios de perrengues e desanimadores, hoje você tem motivo para se alegrar e agir com mais otimismo, escorpiano, pois as energias astrais estão extremamente lindas e positivas para você! Hoje é aquele dia onde você sente que pode tudo e que tudo é possível de se realizar. Então acredite e foque em seus sonhos! Aproveite também esses dais para ter bons momentos em família.

Horóscopo de Sagitário

É preciso ir com calma, sagitariano, nada de ficar ansioso pensando lá na frente. o momento pede para que você se volte para o momento presente e preste muita atenção no agora, na onde você está e no que você está fazendo para o seu bem HOJE!

Horóscopo de Capricórnio

Neste dia é bom você correr atrás do que acredita e agir por si, capricórnio, pois caso contrário, muitas decepções virão. Talvez não seja o melhor momento de deixar tarefas importantes para os outros resolverem. É preciso você assumir os seus “B.Os” e ir atrás de resolver o que for necessário.

Horóscopo de Aquário

Nessa sexta-feira ande com um papel e uma caneta na mão, pois os aspectos astrais de hoje permitem ter uma antevisão, ideias originais, insights, período em que você estará conectado com o futuro! Sua intuição estará a mil, então a perceba e leve em consideração aquilo que vier. O dia de hoje também permite inovações no romance.

Horóscopo de Peixes

Os aspectos de hoje é um verdadeiro bálsamo para a alma, pois Netuno, seu regente, está fazendo aspecto com a Lua, que te faz se conectar ao lado idílico, lúdico da vida. Uma sexta-feira cheia de prazeres, um portal para trazer a energia dos sonhos para o mundo real!