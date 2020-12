Horóscopo do dia (06/12/2020): previsão de domingo para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje a seu domingo, 06 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Hoje o convite dos astros é para você aumentar a sua energia amorosa, pra que quem cruze o teu caminho agora se depare com você aí transbordante de amor por si mesmo e por tudo ao teu redor. Valorize sua beleza interna que automaticamente o externo também valorizará!

Horóscopo de Touro

Hoje pode surgir alguns debates, conversas, mensagens a cerca de um assunto onde você não vai aceitar se submeter à visão alheia. Então cuide para que suas trocas não virem uma guerra fria, discussão ou briga. Mantenha-se em um lugar saudável para você. Aproveite essa ferocidade de forma inteligente, canalizando-a para conquistar as coisas que deseja.

Horóscopo de Gêmeos

O passado bate à porta. De duas, uma: ou você deve perdoar algo e deixar ir, ou deve rever e decidir se alguma situação merece uma segunda chance. Pare um momento também e se pergunte hoje quem você era lá atrás e quem é agora e se absorveu os aprendizados que precisava. Dia para reflexões!

Horóscopo de Câncer

Vai ser necessário você se desdobrar nas suas funções sem perder o equilíbrio. Bora colocar a mão na massa! Invista nos seus projetos que estão no começo com constância e resiliência. Essa é a vida te testando pra saber do que você é capaz de fazer por aquilo que tanto quer!

Horóscopo de Leão

Erga a cabeça e encare com sabedoria as situações que vem pra te testar pro universo ver se você, realmente, já está pronta para uma nova fase. Saiba que, o que mede isso é o quanto você consegue se comprometer a não cometer os mesmos erros. Então veja as portas dos novos caminhos se abrindo!

Horóscopo de Virgem

Quando você se doa de coração, nada te falta. Você se sente plena de si e leva inspiração por onde passa. Nesse dia os astros lhe oferecem um movimento obstinado em direção a um objetivo. Mas se lembre sempre daqueles que estão correndo ao teu lado, cuidado com o movimento veloz demais e atropelar quem tanto te quer bem.

Horóscopo de Libra

Saiba que a fonte de toda a sua abundancia e do seu poder está na sua autoconfiança, na sua própria capacidade de achar gostoso ser você do jeito que você é e em cada situação da vida. Confie no seu brilho, pois ele pode ser visto em você nesse momento, deixando todos a sua volta inspirados!

Horóscopo de Escorpião

Hoje é um dia para se ter atenção com as suas prioridades, já que a lista de afazeres é longa, pese o que precisa vir primeiro, mas sempre lembrando que o ato de não priorizar algo não quer dizer que você deva desvaloriza-la ou simplesmente fugir delas. Saiba, conscientemente, o que é preciso ser cuidado agora e o que pode deixar para depois.

Horóscopo de Sagitário

Compartilhe mais de sua luz, abra-se às pessoas a sua volta. Se conecte com a energia do fogo que existe dentro de você! Não precisa ficar esperando a validação de ninguém para se sentir incrível e poderosa. Você não precisa de um motivo ou de alguém para se sentir incrível, você mesma é esse motivo!

Horóscopo de Capricórnio

É o momento de trabalhar a sua energia feminina, independente do seu gênero, pois todos temos as polaridades do feminino e do masculino. Se preencha a ponto de exercer uma generosidade que compartilha luz e afeto, sem esperar algo em troca. Atividades como meditação, arte e yoga te ajudarão a alcançar a fluidez.

Horóscopo de Aquário

Esse é um dia intenso que se faz necessário mergulhar em suas águas mais profundas, descer até os seus porões internos que é tudo aquilo que está escondido no seu inconsciente. Silencie os movimentos mais bruscos e se permita a fragilidade. Esteja mais reclusa hoje, medite e anote tudo o que vier na sua mente!

Horóscopo de Peixes

Nesse domingo você vai ter que rebolar! Perceba o universo lhe empurrando uma diversidade de afazeres para provocar movimento na sua vida. Isso vem com o intuito de te fazer aprender a gerir o seu tempo, ser flexível e ter jogo de cintura para lidar com essas situações sem deixara peteca cair!

