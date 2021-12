Horóscopo do dia (06/12/2021): previsão para segunda-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 06 de dezembro de 2021, segunda, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Dia de novas oportunidades, áries! Afinal, temos uma semana de Lua Nova! Portanto, fique atento, novos caminhos podem ser apresentados a você. Então nesse momento será bem importante que você confie mais em si mesmo e nas suas escolhas. Se conecte com a sua intuição e com o seu próprio pode.

Horóscopo de Touro

Essa é uma semana de otimismo, para celebrar suas conquistas, touro. Aproveite e desfrute daquilo que já tem! Tire um momento para reconhecer e validar seus aprendizados até aqui, vai ser bastante enriquecedor. Que tal ter algum momento de autocuidado hoje? O dia está propício ao amor próprio e auto valor.

Horóscopo de Gêmeos

Neste dia você vai precisar agir de forma mais flexível com as pessoas e com o mundo ao seu redor. Muito cuidado com a impulsividade, julgamentos e críticas impensadas, você pode acabar magoando ou afastando alguém. Pratique a paciência e a compreensão hoje, será bem importante para as suas relações.

Horóscopo de Câncer

Abandone aquilo que não faz mais sentido para você, câncer, independente da opinião da sua família ou dos seus amigos, afinal, é tempo de Lua Nova, esse período pede renovação, novos inícios, novas percepções! Nos últimos dias ou semanas você pode estar se sentindo bem mais sensível, tendo vários sonhos e intuições, fique atento a isso!

Horóscopo de Leão

Segunda-feira positiva para iniciar algo novo. Planos de médio e longo prazo podem ser favorecidos nos próximos dias, portanto, esse é um momento que te pede foco, força e coragem para ir atrás dos seus objetivos e sonhos! Se dedique realmente e persista naquilo que você acredita ser bom para si mesmo.

Horóscopo de Virgem

Ative a sua sabedoria interna! Você é um ser muito sábio, de muito conhecimento intelectual, mas às vezes esquece que possui uma potência interna imensa também. Saia um pouco do racional e se permita a sentir, aflorando a sua sensibilidade e intuição. Ótimo dia para praticar meditação! No geral, essa é uma semana bem positivo para você.

Horóscopo de Libra

Libra, você pode esperar boas notícias e/ou bons resultados nessa segunda-feira. Os astros conspiram a seu favor e muita coisa pode te surpreender hoje. Esse também pode ser um ótimo momento para você entrar em contato com as suas emoções e sentimentos. Procure levar a vida com mais leveza, encontre mais fluidez.

Horóscopo de Escorpião

A sua segunda-feira vai inspirar novos inícios, os astros favorecem muito esse momento, portanto, o que for lançado, decidido ou iniciado aqui e nos próximos dias podem trazer muita alegria e prosperidade para você! Escorpiano, nesse período de renovações e inovações é necessário que seja flexível consigo mesmo, com a vida e com as pessoas.

Horóscopo de Sagitário

O ano vai chegando ao fim e a sua cabeça pode ir acelerando ainda mais, achando que não teve um ano tão proveitosa e etc, mas se acalme, sagitário. Saiba respeitar o ritmo natural das coisas. É importante ficar feliz com tudo o que conseguiu fazer ao invés de ficar só pensando nas coisas que não deram tempo de serem feitas!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, é um dia importante para prestar atenção nas suas ações! Pense muito bem antes de agir ou decidir sobre algo. Esse é um momento que será preciso diminuir o ritmo dos seus pensamentos, falas e dos seus passos e ir um pouco mais devagar, sabendo ponderar melhor cada situação!

Horóscopo de Aquário

Os astros estão trazendo mais sensibilidade e emoção para os aquarianos. Você se sentirá mais sensível e muito voltado as necessidades familiares ou para quem tem estreitos laços emocionais. É um bom dia para ficar mais em casa, se sentindo acolhido na sensação de que está seguro. Curta o aconchego do seu lar.

Horóscopo de Peixes

Nesta segunda os astros vêm com um recado bem direto aos piscianos: saiba viver os ciclos da vida, algo precisa chegar ao fim para o novo surgir! Como anda seus apegos? Às vezes nos apegamos naquilo que não nos deixa super feliz, ou naquilo que não nos faz bem, nos apegamos no pouco e achamos que merecemos isso, mas na verdade merecemos muito mais!

